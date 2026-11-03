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3 noviembre, 2026 · Policiales

Un joven fue detenido tras el robo en tentativa de una moto en Villa Mercedes

El sospechoso, de 21 años, fue localizado en un complejo de departamentos de calle Teniente Turrado al 100. La motocicleta fue recuperada y quedó secuestrada preventivamente.

Un joven fue detenido en Villa Mercedes luego de que una mujer denunciara la sustracción de una moto Keller KN110-8 y lograra localizarla junto a una persona presuntamente vinculada con el hecho.

El procedimiento ocurrió el domingo 1 de noviembre por la noche, en calle Teniente Turrado al 100. Efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 9° fueron alertados por un disturbio en la vía pública.

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Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 36 años, quien manifestó que horas antes le habían sustraído una motocicleta Keller KN110-8 de color azul. Según su relato, había conseguido ubicar el rodado en ese sector junto a una persona que presuntamente estaría vinculada al hecho.

Ante esa situación, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y localizaron en la planta alta de un complejo de departamentos a un joven de 21 años que reunía las características aportadas.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar. Sin embargo, tras un forcejeo, fue reducido y demorado.

Durante las diligencias, los uniformados recuperaron y secuestraron preventivamente la motocicleta, que presentaba como particularidad el faltante de la pechera.

Intervención judicial

En el caso intervino la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla.

Desde esa fiscalía se dispuso continuar con la recolección de elementos probatorios y notificar al joven en calidad de detenido, en el marco de la carátula “Averiguación robo calificado en grado de tentativa de vehículo en la vía pública”.