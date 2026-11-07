Boca campeón: le ganó 1-0 a Defensa y Justicia con un gol agónico de Valencia

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso en La Bombonera y terminó primero en la tabla anual, un punto por encima de Rosario Central.

Boca se consagró campeón de la tabla anual tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera. El gol de Enner Valencia llegó en el tiempo agregado y le permitió al equipo de Rodolfo Arruabarrena terminar un punto por encima de Rosario Central.

El encuentro correspondió a la decimosexta fecha del Torneo Clausura. Boca necesitaba ganar para no depender de otros resultados y consiguió el triunfo en la última jugada del partido.

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Valencia apareció en el final

El conjunto local buscó romper el empate durante todo el partido, pero se encontró con la resistencia de Defensa y Justicia y con una destacada actuación del arquero Matías Borgogno.

En el primer tiempo, Boca tuvo algunas aproximaciones y llegó a convertir mediante Miguel Merentiel, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR. Defensa también generó peligro y un cabezazo de Martínez dio en el travesaño.

En el complemento, Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Enner Valencia, quien reemplazó a Leandro Paredes. Cuando el empate parecía definitivo, un centro derivó en una pelota suelta dentro del área y el delantero ecuatoriano definió para marcar el 1-0.

La definición de la tabla anual

Rosario Central había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y esperaba un tropiezo de Boca para quedarse con el primer puesto. Sin embargo, el triunfo agónico del Xeneize le permitió conservar la ventaja y asegurar el título.

Antes de la jornada, Boca y Argentinos Juniors compartían el primer lugar con 60 puntos, mientras que Rosario Central llegaba tercero, con 59. La diferencia de gol favorecía al equipo de La Ribera frente al conjunto de La Paternal.

Con la victoria ante Defensa y Justicia, Boca terminó primero en la clasificación acumulada y celebró el campeonato ante una Bombonera colmada.