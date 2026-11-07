Villa Mercedes: Una joven resultó herida tras ser chocada por un auto que huyó en La Ribera

El siniestro ocurrió en la intersección de Mujica y Ana Ponce. La motociclista, de 18 años, sufrió lesiones leves y no fue trasladada.

Una joven de 18 años resultó herida este sábado tras ser chocada por un automóvil en el barrio La Ribera. Según el reporte policial, el conductor del vehículo continuó su marcha luego del impacto y no pudo ser identificado.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:28 en la intersección de las calles Mujica y Ana Ponce. Personal de la Comisaría 29ª llegó al lugar tras un aviso del Centro de Operaciones y encontró una motocicleta en medio del cruce.

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La víctima, identificada por sus iniciales como A. B. L., circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos por Ana Ponce, en sentido sur-norte. De acuerdo con su declaración, al llegar a la esquina fue impactada por un automóvil negro que avanzaba por Mujica, de oeste a este.

La motociclista señaló que el vehículo se alejó del lugar después de la colisión. Aparentemente se trataría de un Chevrolet Prisma negro, aunque no fue posible observar la patente.

Una ambulancia de SEMPRO asistió a la joven y determinó que presentaba lesiones leves, por lo que no fue trasladada a un centro de salud.

Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Averiguación de lesiones”. La investigación buscará establecer la identidad del conductor involucrado.

Luego del hecho, la hermana de la accidentada publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su reclamo contra el automovilista. Esa manifestación corresponde a una declaración de un familiar y no permite confirmar por sí sola la identidad del conductor.