Micaela “La Princesita” Luján: “Mi meta es volver a ser campeona del mundo”

Las lesiones, el dolor por la ausencia de su madre, los momentos en los que pensó retirarse y el sueño de disputar otra corona mundial marcaron una entrevista cargada de emociones.

Micaela “La Princesita” Luján atraviesa una etapa decisiva de su carrera deportiva. Después de imponerse por puntos ante Yélen “La Piru” Granadino en Punta del Este, Uruguay, y conquistar el título Fedelatin Conosur, la boxeadora villamercedina regresó a su ciudad con un nuevo cinturón y un objetivo que mantiene intacto: volver a consagrarse campeona del mundo.

En una entrevista exclusiva con Maxi Brizuela, para el programa La Cancha en Villa Mercedes Info y VMI Radio 88.1 FM, la deportista repasó los desafíos que enfrentó para llegar a esta victoria, las dificultades económicas del boxeo profesional y el desgaste físico acumulado después de casi 15 años vinculada a la disciplina.

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También abrió las puertas a su historia personal, recordó a su madre y reveló que, durante los últimos meses, estuvo cerca de abandonar definitivamente el ring.

Una revancha estratégica y un nuevo cinturón para Villa Mercedes

La victoria conseguida en Uruguay representó mucho más que una nueva conquista deportiva. Para Luján significó superar a una rival que ya conocía y ante la que había protagonizado una primera pelea muy disputada.

La boxeadora explicó que, en esta oportunidad, su equipo decidió modificar la estrategia para contrarrestar las principales virtudes de Granadino.

“La idea mía era presentar otra Micaela totalmente distinta, una que no fuera tanto al choque, que fuera más inteligente. Creo que lo logramos”, expresó.

Según explicó, el combate exigió concentración y paciencia, ya que ambas boxeadoras conocían los recursos de su adversaria. Sin embargo, reconoció que un golpe recibido durante los primeros asaltos condicionó parte de su rendimiento.

En uno de los cruces sufrió una contusión en el bíceps que le provocó dolor e impidió desarrollar plenamente el volumen de golpes que había preparado durante los entrenamientos.

A pesar de esa dificultad, consideró que hizo los méritos necesarios para quedarse con el triunfo.

“Creo que en esta pelea hice un poco más yo para traerme el triunfo”, señaló.

Las lesiones que estuvieron a punto de terminar con su carrera

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Luján habló sobre las lesiones que acumula después de tantos años de entrenamiento y competencia.

Reconoció que disputó tres combates anteriores mientras atravesaba problemas físicos, pese a las recomendaciones de su equipo médico y deportivo.

Las molestias en las rodillas, la muñeca y otras zonas del cuerpo la obligaron a replantear su preparación y concederse un período de recuperación.

“Después de la pelea con Mora entendí que si yo no le daba el descanso a mi físico, no me iba a recuperar nunca para poder estar al 100% para una pelea”, explicó.

Durante los seis meses previos a su regreso al ring, la situación llegó a afectar su motivación.

La boxeadora admitió que pensó seriamente en abandonar la actividad porque sentía que su cuerpo no respondía de la manera que necesitaba para competir al máximo nivel.

“Me sentía frustrada, tal vez por las lesiones, por las cosas que pasaban, o a veces porque yo quería ir a entrenar y sentía que la rodilla no me daba más”, recordó.

El acompañamiento de su equipo fue determinante para continuar. Luján destacó especialmente el trabajo de su kinesiólogo Damián, del médico Porporato y de su entrenador José, además del resto de los profesionales que intervienen en su preparación.

El esfuerzo económico detrás de una carrera profesional

La conversación también permitió conocer una realidad que atraviesan numerosos deportistas del interior argentino: las dificultades para sostener económicamente una carrera de alto rendimiento.

Luján explicó que los gastos de alimentación, suplementación, indumentaria, preparación física y viajes representan un desafío permanente.

Para la pelea en Uruguay contó con acompañamiento del Gobierno de San Luis, de la Municipalidad de Villa Mercedes y de colaboradores particulares. También organizó una rifa para reunir fondos destinados a su preparación.

Actualmente recibe una beca al mérito deportivo y asistencia municipal, aunque señaló que los costos continúan siendo elevados.

“Es muy caro sostener una carrera deportiva. Porque cuando se te rompen los guantes vos tenés que reponerlos, comprarlos, y eso genera un gasto que a veces, cuando no tenés sponsor, es muy complicado”, explicó.

La deportista aclaró que la búsqueda de patrocinadores no necesariamente apunta a obtener aportes económicos directos, sino también elementos indispensables para entrenar y competir.

Detrás de cada presentación profesional existe un equipo integrado por entrenadores, médicos, kinesiólogos, nutricionistas y preparadores físicos que deben trabajar coordinadamente.

El recuerdo de su madre y la fortaleza para seguir adelante

La entrevista tuvo uno de sus pasajes más emotivos cuando Luján recordó la ausencia de su madre, una figura fundamental durante toda su trayectoria.

Contó que antes de cada combate recibía un mensaje suyo y que, después de bajar del ring, la primera llamada también era de ella.

Su fallecimiento modificó profundamente esa rutina.

“Tuve que aprender a que eso no iba a estar más”, expresó.

La boxeadora reveló que, en algunas oportunidades, busca entre los audios guardados en su teléfono para volver a escuchar su voz y sentirla cerca.

Durante los momentos más difíciles, el acompañamiento de sus hermanos, su padre, sus amigas y su equipo deportivo resultó fundamental para recuperar la motivación.

También recordó uno de sus grandes sueños personales: poder comprarle una casa a su madre.

Aunque no logró cumplirlo mientras ella vivía, manifestó su intención de transformar ese objetivo en una oportunidad para ayudar a sus hermanos menores.

“Tal vez no pude con ella, pero voy a poder pelear por mis dos hermanos más chicos”, expresó.

El objetivo mundial: una nueva oportunidad en Estados Unidos

Con el título Fedelatin Conosur conquistado, Luján comenzó a proyectar el próximo paso de su carrera.

Según adelantó, su promotor Carlos Tello, junto a Luca Rosales, José y el equipo de Tello Box, trabaja en la posibilidad de concretar una pelea importante hacia finales de febrero o principios de marzo de 2027.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre rival, sede o título en disputa, la boxeadora dejó en claro cuál es su prioridad.

“Todos saben que mi meta es el título del mundo”, afirmó.

Su objetivo contempla las categorías mosca y supermosca. En la primera mencionó especialmente a Gabriela Fundora, mientras que en supermosca manifestó interés en enfrentar a alguna de las protagonistas de las principales disputas por los cinturones mundiales.

También expresó su deseo de competir en Estados Unidos, escenario que considera uno de los grandes desafíos pendientes de su carrera.

La posibilidad de una nueva presentación en Villa Mercedes, en cambio, parece haber quedado atrás.

“Creo que mi despedida en Villa Mercedes ya la hice”, señaló, recordando la pelea disputada en abril ante el público que colmó el Palacio de los Deportes.

El retiro, una decisión que quiere tomar por sí misma

A pesar de su ambición deportiva, Luján también comenzó a pensar en cómo quiere finalizar su trayectoria.

En enero de 2027 cumplirá diez años como boxeadora profesional, mientras que su relación con el deporte se extiende por aproximadamente quince años.

La deportista explicó que todavía no definió cuándo llegará su última pelea, pero sí tiene una convicción: quiere retirarse mientras continúe disfrutando de lo que hace.

“La idea mía es retirarme y que no me retire el boxeo”, afirmó.

Luján ya conoce la satisfacción de haber sido campeona mundial, además de haber conquistado títulos argentinos y sudamericanos. Sin embargo, considera que todavía puede alcanzar nuevos objetivos internacionales.

Su deseo es despedirse del deporte en buenas condiciones físicas, sin llegar a un desgaste que le impida disfrutar de los entrenamientos y las competencias.

Los proyectos que sueña concretar después del boxeo

Más allá de los cinturones, Luján también compartió sus planes para cuando finalice su carrera profesional.

Entre ellos mencionó la posibilidad de completar sus estudios, iniciar una formación académica y desarrollar un proyecto comunitario destinado a acompañar a jóvenes que atraviesan problemas de adicciones.

La boxeadora explicó que conoce de cerca las dificultades que enfrentan las personas y las familias afectadas por esta problemática.

Por ese motivo, manifestó su deseo de crear algún día un espacio de contención que reúna profesionales y ofrezca acompañamiento a quienes necesitan ayuda.

También reconoció que durante gran parte de su vida postergó proyectos personales debido a las exigencias del deporte.

De cuidar autos a convertirse en campeona del mundo

Hacia el final de la entrevista, Luján volvió sobre sus orígenes y recordó a aquella niña de barrio que trabajaba cuidando autos y soñaba con encontrar en el boxeo una oportunidad para cambiar su historia.

Consultada sobre qué le diría hoy a esa Micaela que recién comenzaba, su respuesta resumió el camino recorrido.

“Lo único que le diría es que logramos ese sueño que teníamos de ser campeonas del mundo. Que rompimos con todo lo que nos dijeron que no podíamos. Demostramos que sí se puede”, expresó.

La deportista recordó que, durante sus primeros años, recibió comentarios desalentadores de personas que aseguraban que no conseguiría progresar.

Sin embargo, destacó que las dificultades económicas y el origen humilde no determinaron su futuro.

“El ser humilde o a veces el no tener recursos no te limita a lograr tu sueño y a pelear por ello”, sostuvo.

Antes de despedirse, agradeció a su equipo, a su familia, a sus amistades, a quienes colaboraron con su preparación y al público de Villa Mercedes, que continúa acompañándola en cada presentación.

Con un nuevo cinturón conquistado, el proceso de recuperación física en marcha y la expectativa de conseguir otra oportunidad internacional, Micaela “La Princesita” Luján se prepara para afrontar una etapa que podría resultar decisiva en su trayectoria.

La boxeadora que creció soñando con llegar a lo más alto ya consiguió escribir su nombre entre las campeonas del mundo. Ahora busca una nueva consagración antes de decidir cuándo será el momento de colgar los guantes.

Fuente: Entrevista exclusiva de Micaela “La Princesita” Luján con La Cancha, de Villa Mercedes Info.