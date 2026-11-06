Silvina Álvarez, la hermana de Pity, declara en el juicio por el crimen de un remisero

La mujer será la última testigo en el debate por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, y hablará sobre el estado de salud del músico.

Silvina Álvarez, la hermana de Pity, declara este viernes en el juicio por el crimen del remisero Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La mujer será la última testigo del debate y expondrá ante el tribunal sus preocupaciones sobre el estado de salud y el deterioro del músico.

La audiencia está prevista para las 11.30. Pity Álvarez no estará presente en la sala y seguirá la jornada por Zoom.

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Qué contó Silvina Álvarez sobre su hermano

Silvina Débora Álvarez relató en distintas oportunidades que su hermano tiene dificultades para relacionarse con su entorno y que alterna momentos en los que logra mantener una conversación con períodos de aislamiento.

También describió un cuadro de temor permanente y un alto nivel de paranoia. “Yo no tengo un hermano violento, pero el nivel de paranoia que maneja mi hermano es enorme”, afirmó en una entrevista con el programa A la Barbarossa, de Telefe.

En esa misma oportunidad, señaló: “Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente”. Además, sostuvo que el artista tiene un problema severo, posiblemente no tratado, y que “no comprende la realidad como la vemos nosotros”.

La mujer, que es dos años menor que el músico, aseguró que nunca lo consideró una persona violenta. Según su testimonio, el miedo que atraviesa podría haber influido en algunas conductas vinculadas con la portación de armas.

El impacto de la detención y la situación en el juicio

Silvina también atribuyó parte del deterioro de su hermano al tiempo que permaneció detenido, especialmente durante la pandemia y el aislamiento de su familia.

“El deterioro que sufrió cuando estuvo detenido fue tremendo. Lo agarró la pandemia detenido. Estuvo mucho tiempo aislado, sin siquiera ver a su madre, que ella nunca le fallaba”, recordó.

En relación con el proceso judicial, cuestionó que la presencia física del músico en las audiencias implique necesariamente que esté en condiciones de comprender lo que ocurre. “Puede estar de forma presencial en el juicio, pero realmente no está”, sostuvo.

El episodio con el auto y el vínculo con su hija

La hermana del músico también se refirió a un episodio ocurrido durante la madrugada del 22 de septiembre de este año, cuando Pity tomó un Volkswagen Bora gris y se fue sin autorización. Según explicó, existía un acuerdo familiar para que el vehículo no fuera utilizado sin supervisión.

El auto luego chocó contra otro vehículo que estaba cargando combustible en La Paternal. Para Silvina, el hecho estuvo relacionado con el estado de salud mental que atraviesa su hermano.

Además, contó que cumple un rol de intermediaria entre Pity y su hija de 14 años. Según explicó, se encarga de realizar los depósitos mensuales correspondientes a la cuota alimentaria, debido al escaso contacto entre los integrantes de la familia.

También reveló que padre e hija participaron recientemente de una sesión de terapia conjunta. De acuerdo con su relato, la experiencia fue positiva y dejó al músico contento.

Cómo continuará el juicio

El debate oral comenzó el 10 de agosto y se encuentra en su etapa final. Luego de la declaración de Silvina Álvarez, comenzarán los alegatos de la querella.

La fiscalía expondrá el miércoles 11 de noviembre y la defensa tendrá su turno el viernes 13. El juicio investiga el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018.