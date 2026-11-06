El Gobierno descartó que el ex presidente Santiago Peña esté en Argentina tras su renuncia

Fuentes oficiales negaron que el ex mandatario paraguayo haya ingresado al país luego de dimitir en medio de un escándalo bancario.

El Gobierno descartó que el ex presidente paraguayo Santiago Peña esté en la Argentina luego de su renuncia al cargo, anunciada este jueves en medio de un escándalo bancario y de un proceso de enjuiciamiento impulsado en el Congreso de Paraguay.

Fuentes oficiales señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que Peña no ingresó al territorio argentino, después de que circularan versiones en medios paraguayos sobre su posible paradero tras la dimisión.

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Desde el Gobierno argentino indicaron además que no emitirán un comunicado ni fijarán una posición sobre la crisis política del país vecino. “Estamos monitoreando los acontecimientos”, se limitaron a señalar desde Balcarce 50.

La renuncia de Santiago Peña

Peña anunció su dimisión este jueves al mediodía a través de su cuenta oficial de X. “Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, escribió.

En el mismo mensaje, comunicó: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

La presión sobre el mandatario había aumentado luego de que diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaran su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones. La moción se encontraba en desarrollo en el Congreso paraguayo.

El ex presidente también pidió disculpas a la población “si en algún momento he fallado” y sostuvo que su prioridad sería “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero.

El silencio de Javier Milei

El presidente Javier Milei no hizo referencias públicas a la situación de Peña, a quien había elogiado en varias ocasiones. Según el material, durante la jornada el mandatario compartió publicaciones vinculadas con la economía argentina, tareas de gestión y elogios a su administración.

Milei también reposteó una cuenta que informó que su libro El fin de la inflación sería editado en francés, y comentó: “Fenómeno barrial”.