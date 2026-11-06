Milei disertará ante la Sociedad Rural en Palermo tras la renuncia de Peña

El Presidente encabezará este viernes la reunión anual de directores y delegados de la entidad agropecuaria, en un contexto marcado por la salida del mandatario paraguayo.

El presidente Javier Milei disertará este viernes ante la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el predio ferial de Palermo, mientras el Gobierno mantiene silencio sobre la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay.

La actividad comenzará a las 12:30 y formará parte de la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la entidad agropecuaria. Según informaron desde la Casa Rosada, “el Presidente va a hablar”, aunque no precisaron si el encuentro contará con cobertura de prensa.

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La agenda de Milei ante la cúpula agropecuaria

Se espera que el mandatario repase los principales lineamientos económicos de su gestión ante los referentes del sector. La reunión se realizará en una etapa clave del calendario económico, marcada por el balance anual de las entidades del campo y las proyecciones hacia 2027, un año electoral.

La presencia de Milei en la SRA se producirá luego de su participación en la Cumbre Iberoamericana realizada en Madrid, España.

El Gobierno monitorea la situación en Paraguay

En paralelo con la actividad presidencial en Palermo, la renuncia de Peña generó repercusiones en las cancillerías de la región. La dimisión se produjo en medio de una crisis financiera vinculada al caso Ueno Bank y del avance de un juicio político en el Congreso paraguayo, según la información consignada.

Peña ya había cancelado su participación en la cumbre de Madrid. Hasta el momento, el Gobierno argentino no emitió una respuesta pública sobre el desenlace y desde Balcarce 50 señalaron únicamente que están “monitoreando los acontecimientos”.

Milei tampoco realizó declaraciones sobre la salida de su aliado político.