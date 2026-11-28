El cantante y guitarrista recibió el reconocimiento por sus 30 años de trayectoria musical y por representar a la localidad y a San Luis en distintos escenarios.

Silvera fue reconocido como Embajador Cultural Honorífico de Buena Esperanza por sus 30 años de trayectoria musical y por representar a la localidad y a la provincia de San Luis en distintos escenarios.

El homenaje a Juan Alberto “Piki” Silvera se realizó de manera sorpresiva el 13 de noviembre, durante la 48° Fiesta Provincial de la Tradición. El cantante y guitarrista había viajado para presentarse en el escenario cuando recibió la distinción.

Publicidad

La iniciativa fue impulsada por el concejal Luis Almitrani y contó con el acompañamiento de la intendenta Sofía Larroudé y de la comisión organizadora.

“Me llena de orgullo y de placer, me llenó el corazón y el alma”, expresó Silvera sobre el reconocimiento. También destacó la emoción de recibirlo frente a su público y señaló que el homenaje le despertó nostalgia por los recuerdos y por el camino recorrido.

Sus raíces en Buena Esperanza

Aunque hace alrededor de 45 años que vive en Villa Mercedes, Buena Esperanza mantiene un lugar central en su historia. Allí nació, pasó sus primeros años y encontró parte de las raíces que luego llevó a cada presentación.

A los 67 años, Silvera acumula tres décadas dedicadas a la música. Sus primeros acercamientos se produjeron durante la infancia, cuando seguía a los guitarreros de Buena Esperanza. También tuvo como referencia a su padre, aficionado a la guitarra y al canto.

Una trayectoria ligada a la música popular

En Villa Mercedes integró Los Paine junto a Cachito Alfonso. El dúo permaneció unido durante 14 años y grabó dos materiales discográficos.

Luego, Silvera continuó su carrera como solista y sumó a su hijo Cristian, quien toca el bajo y la percusión. Juntos sostienen el proyecto que lleva su nombre. En esa etapa, el músico grabó tres materiales, entre ellos “San Luis también tiene sur”.

Su identidad artística se mantuvo vinculada con la música popular, las zambas, las chacareras y la tradición cuyana. Además, participó en algunas ediciones de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta y en encuentros solidarios de instituciones de Villa Mercedes.

Presentaciones y proyectos para el verano

Actualmente, Silvera continúa con sus presentaciones y prepara propuestas para la temporada de verano.

El músico valoró el programa 50 Festivales de San Luis, impulsado por el Gobierno provincial, porque considera que “representa una oportunidad para que los músicos locales accedan a nuevos escenarios y tengan más posibilidades de mostrar su trabajo”.

También señaló que los artistas deben presentar sus presupuestos y propuestas para conseguir contrataciones, ya que “nadie te va a venir a buscar a tu casa”.