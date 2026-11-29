La Procuración investiga tres envíos de dinero realizados en enero de 2026 a cuentas relacionadas con la funcionaria y su hija. También ordenó suspenderla por otros 60 días.

La fiscal Virginia Palacios Gonella quedó bajo un nuevo sumario administrativo luego de que la Procuración detectara tres transferencias por un total de $420.000 realizadas por Mauricio Nicolás Gómez, alias “El Porteño”, hacia cuentas vinculadas a la funcionaria y a su hija.

La decisión fue adoptada por el procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, mediante una resolución firmada el 27 de noviembre de 2026. El funcionario consideró necesario determinar el origen y el motivo de los movimientos, además de establecer si tuvieron alguna relación con la actuación judicial de Palacios.

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Las transferencias investigadas

La información surgió en el expediente PEX N.º 506953/26, que tramita ante la Fiscalía de Instrucción N.º 4. En ese marco, se solicitó a Mercado Libre S.R.L. el registro de operaciones realizadas entre cuentas asociadas a Gómez y María Virginia Palacios Gonella, durante el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2025 y el 15 de marzo de 2026.

La respuesta de la empresa permitió identificar tres transferencias efectuadas en enero de 2026: una de $50.000 el 6 de enero, otra de $200.000 el 8 de enero y una tercera de $170.000 el 14 de enero. En conjunto, los movimientos suman $420.000.

Según la resolución, algunas de las operaciones tuvieron como destino cuentas vinculadas a la hija de la fiscal. Por ese motivo, la Procuración planteó la necesidad de determinar si existieron mecanismos de intermediación, recepción indirecta de beneficios patrimoniales o algún intento de ocultar la titularidad real de los fondos.

La posible relación con la función judicial

Uno de los elementos que el procurador ordenó analizar es que las transferencias se realizaron después de la tramitación del hábeas corpus identificado como ERE 296428/4, en el que Palacios había intervenido como fiscal de Juicio.

La investigación deberá establecer si los fondos estuvieron vinculados con alguna actuación, decisión, demora u omisión funcional de la funcionaria. La resolución advierte que, si se comprobara una relación entre los pagos y el ejercicio de sus atribuciones, los hechos podrían tener relevancia penal.

De todos modos, la determinación sobre una eventual responsabilidad penal dependerá de las pruebas que se incorporen y de las conclusiones de la Fiscalía interviniente. La Procuración también señaló que una conducta podría no configurar un delito, pero sí constituir una infracción a los deberes de objetividad, probidad, transparencia, independencia, lealtad institucional y correcto desempeño del cargo.

Un nuevo sumario y suspensión preventiva

El procedimiento dispuesto no amplía el sumario anterior, identificado como ADM 20484/26. Según explicó Cadelago Filippi, aquel expediente estaba relacionado con una posible omisión del deber de apartarse de una intervención funcional, mientras que las nuevas actuaciones se originaron en las transferencias atribuidas a Gómez.

Por esa diferencia, el procurador resolvió iniciar un sumario independiente y remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios Administrativos del Superior Tribunal de Justicia.

Además, ordenó suspender preventivamente a Palacios por otros 60 días. La medida contempla el pago del 50% de su sueldo una vez que la funcionaria sea notificada. La resolución fue fundamentada en la necesidad de preservar el funcionamiento del servicio de Justicia y evitar posibles interferencias durante la investigación.

Las actuaciones tendrán carácter reservado e incluyen informes financieros, registros de operaciones, documentación electrónica y otros elementos incorporados al expediente. También se dispuso poner el caso en conocimiento del Jurado de Enjuiciamiento.

El vínculo previo con Mauricio Gómez

Palacios ya había quedado vinculada a Gómez en una investigación originada por amenazas. En esa presentación, la funcionaria dijo temer por su integridad y la de su hija, y reconoció conocer personalmente a “El Porteño”, quien había concurrido varias veces a su domicilio para realizar trabajos de mantenimiento.

La fiscal también había mencionado una acusación de Giselle, pareja de Gómez, quien sostuvo que Palacios habría colaborado con la fuga del hombre y recibido 180.000 dólares a cambio de su libertad. La funcionaria rechazó esas acusaciones.

Gómez se fugó en agosto de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria, cuatro días después de recibir ese beneficio. En octubre fue capturado en Moreno, provincia de Buenos Aires. Se encontraba involucrado en investigaciones por hechos de violencia y enfrentaba otro proceso por cinco homicidios en grado de tentativa.

Con las nuevas transferencias incorporadas al expediente, la Procuración busca esclarecer no solo la relación personal entre la funcionaria y Gómez, sino también la finalidad de los envíos de dinero y su eventual conexión con la actividad judicial de Palacios.