El Banco Nación ofrece préstamos para vehículos con una tasa fija del 25%

La línea permite financiar hasta el 100% de autos 0 km y usados de hasta 10 años, con un monto máximo de $50 millones y un plazo de hasta 72 meses.

El Banco Nación lanzó una línea de préstamos para la compra de vehículos nuevos y usados, con una tasa fija del 25% nominal anual (TNA) en pesos, un monto máximo de $50 millones y un plazo de hasta 72 meses.

La nueva condición comenzó a regir este jueves 5 de noviembre de 2026 y permite financiar hasta el 100% del valor de venta de autos 0 km y usados de hasta 10 años de antigüedad.

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Quiénes pueden acceder a la tasa preferencial

La tasa del 25% TNA alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco Nación, cuentan con una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del auto a través del banco.

Quienes no cumplan con esos requisitos, o prefieran no adherir a esas condiciones, podrán optar por la tasa general de la línea: 46% TNA fija y en pesos.

Ejemplo de las cuotas

Según el ejemplo informado por la entidad, un préstamo de $15 millones a 36 meses tiene una primera cuota de $662.022, IVA incluido, con la tasa del 25% TNA.

Para el mismo monto y plazo, la primera cuota asciende a $895.841 con la tasa del 46% TNA.

Cómo se tramita el préstamo

El producto se gestiona de manera completamente digital en la concesionaria. Para iniciar el trámite se requiere el DNI y, durante el proceso, se verifica que el cliente cobre su sueldo o jubilación y tenga una tarjeta de crédito del Banco Nación.

El anuncio se conoció luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantara la iniciativa al hablar ante industriales. La medida también fue difundida en un contexto de caída de la producción automotriz: la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la fabricación de vehículos se desplomó 14% en octubre.