Paraguay: Santiago Peña fue convocado al Senado para defenderse en el juicio político

El presidente paraguayo deberá presentarse este viernes ante la Cámara alta, luego de que ambas cámaras rechazaran su renuncia en medio de la crisis de Ueno Bank.

Santiago Peña fue convocado este viernes al Senado de Paraguay para ejercer su defensa en el juicio político iniciado en su contra por presunto conflicto de intereses e irregularidades vinculadas con la crisis de Ueno Bank. El presidente había anunciado su renuncia, pero ambas cámaras del Congreso rechazaron aceptarla.

La etapa acusatoria concluyó el jueves en la Cámara alta. Para destituir formalmente a Peña se requieren dos tercios de los votos del Senado.

Publicidad

El titular del Senado, Basilio Núñez, informó que el mandatario se presentará en el recinto para exponer sus argumentos. Peña había anticipado en su cuenta de X: “me presentaré ante el Senado y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la república”.

La crisis de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay intervino esta semana a Ueno Bank por problemas de solvencia. Ocho ejecutivos y altos cargos de la entidad fueron detenidos, entre ellos su presidente, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, quien fue CEO y socio comercial de Peña hasta recientemente.

Hasta septiembre, dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank. La entidad también concentraba depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales cerca de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social.

El colapso dejó bloqueados los ahorros de millones de personas y generó reclamos de depositantes, jubilados y trabajadores. El Ministerio de Trabajo estimó que la crisis afectó cerca de 7.000 empleos directos e indirectos.

En paralelo, el fiscal general ordenó tres investigaciones penales por la crisis del banco, incluidas denuncias que involucran a Peña y a otros funcionarios. El fiscal Emiliano Rolón Fernández podría presentar cargos, aunque esa posibilidad todavía no se concretó.

Protestas y cuestionamientos políticos

La intervención de la entidad provocó manifestaciones espontáneas en Asunción. En algunas protestas se registraron enfrentamientos con la Policía y al menos una persona resultó herida.

Empleados de Ueno Bank reclamaron el pago de salarios e indemnizaciones frente al Ministerio de Trabajo. Algunos manifestantes exigieron que el proceso avance y que el presidente pierda su inmunidad parlamentaria.

La crisis también generó una ruptura dentro del Partido Colorado, la fuerza política de Peña. Su líder y expresidente, Horacio Cartes, respaldó el juicio político y sostuvo que el partido no apoyaría el “saqueo” de fondos públicos y privados.

Peña, quien hasta el año pasado tenía una participación en una empresa vinculada con Ueno Bank, negó haber tenido intención de defraudar a la ciudadanía. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, afirmó en un video publicado en X.

La entidad había obtenido su licencia bancaria en 2023 y se expandió con rapidez. Según el material citado, abrió más de 70 sucursales, patrocinó a la selección paraguaya de fútbol y recibió fondos públicos durante la gestión de Peña.

Las investigaciones también alcanzan el funcionamiento de los organismos de control. En junio, inspectores del Banco Central habrían detectado créditos de alto riesgo otorgados a personas vinculadas con la entidad, por encima de los límites legales y sin garantías suficientes, según informó ABC Color.