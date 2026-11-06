El papa León XIV inicia su gira por Sudamérica con Uruguay como primer destino

El papa León XIV aterriza en Montevideo y luego continuará su recorrido por Argentina y Perú, según el cronograma informado por la Agencia Noticias Argentinas.

El Papa León XIV llega este viernes a Uruguay para iniciar su gira por Sudamérica, que también incluirá visitas a la Argentina y Perú. El avión que transporta al pontífice tiene previsto aterrizar a las 16:30, hora argentina, en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

La visita regional estuvo supeditada hasta último momento a la evolución médica del Santo Padre. El pasado 13 de octubre, León XIV fue intervenido quirúrgicamente en el policlínico Gemelli de Roma por adenocarcinoma pulmonar.

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Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el viaje convierte a León XIV en el segundo jefe de la Iglesia Católica en pisar suelo uruguayo, después de las visitas realizadas por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

La recepción oficial en Montevideo

La bienvenida protocolar se realizará a las 17:30 en la Plaza Independencia. El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, encabezará el recibimiento junto con los exjefes de Estado vivos Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, además de referentes de distintas corrientes políticas.

Luego, el Papa mantendrá un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Más tarde se trasladará al Edificio “José Artigas” para reunirse con el presidente Orsi y finalizará la jornada con el rezo de Vísperas y una homilía en la Catedral Metropolitana.

El cronograma de actividades en Uruguay

El sábado 7 de noviembre, León XIV viajará desde Montevideo hacia Paysandú. Está previsto que llegue a las 9:10 al aeropuerto Brigadier General Tydeo Larre Borges y que a las 10 participe de una misa multitudinaria en el Parque París Londres.

Por la tarde, el pontífice regresará a Montevideo para recorrer el barrio Casavalle, saludar a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y brindar una exposición académica en la Universidad Católica de Uruguay. A las 19, pronunciará un discurso durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre, a las 10:30, celebrará la Santa Misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en la ciudad de Florida. La despedida oficial está prevista para las 15:10 en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”.

El vuelo pontificio despegará a las 15:30 con destino a Buenos Aires. El arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, cuando comenzará la estadía del Papa en la Argentina.