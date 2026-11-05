Un hombre fue detenido en Villa Mercedes tras intentar robar herramientas

El hombre, de 25 años, fue interceptado por un policía que estaba de franco luego de salir corriendo de una propiedad ubicada en calle Pringles al 600.

Un hombre de 25 años fue detenido en Villa Mercedes luego de ser señalado por intentar sustraer una caja con herramientas de un complejo de departamentos ubicado en calle Pringles al 600.

El procedimiento fue realizado el martes 3 de noviembre por la mañana por efectivos de la Comisaría Seccional 10°. Según se informó, un policía que se encontraba de franco advirtió que un sujeto salía corriendo del sector de una vivienda.

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El efectivo inició un seguimiento en un vehículo particular y logró interceptarlo en la intersección de las calles Leonismo Argentino y Miguel B. Pastor. Luego, el individuo fue demorado.

El secuestro de las herramientas

De acuerdo con las diligencias realizadas, el joven habría ingresado a un complejo de departamentos tras trepar y saltar un portón de rejas. En ese lugar, presuntamente intentó sustraer una caja con distintas herramientas.

Entre los elementos secuestrados había martillos, llaves de diferentes medidas, destornilladores, pinzas y otras herramientas.

Las actuaciones contaron con la intervención de personal de Criminalística. Posteriormente, se dio conocimiento a la Fiscalía de Instrucción N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. José Olguín.

Durante la tarde del mismo día, la fiscalía dispuso la detención del joven en el marco de la causa caratulada “Hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa”.