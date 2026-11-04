Gobernadores cuestionaron el pedido de Luis Caputo para eliminar el Impuesto a los Sellos

Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Rolando Figueroa, Raúl Jalil y Marcelo Orrego reclamaron discutir la coparticipación junto con cualquier reforma tributaria.

Los gobernadores que participaron de la 32ª Conferencia Industrial Argentina expresaron sorpresa por el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, para eliminar el Impuesto a los Sellos y plantearon que cualquier acuerdo fiscal debe incluir una discusión sobre la coparticipación.

El planteo más crítico fue formulado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien cuestionó el enfoque económico del Gobierno nacional frente a empresarios reunidos en el Golden Center de Parque Norte. “No es inteligente encender un motor y apagar otro”, afirmó, en referencia a una política cambiaria que, según sostuvo, favorece a sectores exportadores y perjudica a industrias orientadas al mercado interno.

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Llaryora también reclamó una estrategia nacional de desarrollo industrial y afirmó que el Gobierno no puede “mirar para otro lado” ante el cierre de 33.000 pymes y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo, cifras mencionadas durante su exposición.

El reclamo de Llaryora por una reforma fiscal integral

Respecto de la propuesta de Caputo, el gobernador cordobés sostuvo que la discusión debe encararse “seriamente” y no limitarse a un anuncio público. “Si me tirás la baja del Impuesto de Sellos, entonces tirá también la baja del Impuesto a los Débitos Bancarios y todo lo que no coparticipás”, señaló.

Además, reclamó revisar el destino de las retenciones y del Impuesto a los Combustibles. Según afirmó, de las retenciones aportadas por Córdoba “no vuelve ni un centavo”, mientras que vinculó la recaudación sobre los combustibles con el estado de las rutas argentinas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó su disposición a discutir una reducción de impuestos, aunque destacó que su provincia ya aplicó una rebaja equivalente a 80.000 millones de pesos anuales. “Lo hicimos convencidos de que hay que aplicar políticas contracíclicas”, explicó.

La coparticipación, eje del planteo de las provincias

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, advirtió que una eventual reforma tributaria debería contemplar tanto la distribución primaria de la coparticipación como el reparto de recursos entre las provincias.

Figueroa afirmó que, al inicio de la democracia, las provincias recibían más del 54% de los recursos del Estado, mientras que actualmente reciben menos del 30%, pese a tener más obligaciones. También comparó los fondos que regresan a Neuquén y Formosa en relación con los impuestos nacionales recaudados en cada jurisdicción.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recordó que su provincia ya eliminó el Impuesto a los Sellos, pero confirmó que participará del diálogo propuesto por el ministro de Economía.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, también se mostró dispuesto a analizar cambios impositivos y señaló que su provincia ya redujo o eliminó algunos de los tributos incluidos en el planteo de Caputo.

Además de Llaryora, Pullaro, Figueroa, Jalil y Orrego, participaron de la jornada otros representantes provinciales. La propuesta oficial sobre el Impuesto a los Sellos, según la información difundida, no había sido anticipada por el ministro a los mandatarios antes de su anuncio.