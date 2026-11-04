La Fundación Todos a la Escuela lanzó “Manos a la Masa”, una campaña solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan

En el marco de la iniciativa mundial Un Día para Dar, la organización de Villa Mercedes convoca a vecinos, instituciones y empresas a colaborar con harina, levadura, aceite y sal.

La Fundación Todos a la Escuela, Yo Colaboro… ¿Y Vos?, de Villa Mercedes, puso en marcha una nueva iniciativa solidaria denominada “Manos a la Masa”, una propuesta que invita a toda la comunidad a participar mediante la donación de ingredientes esenciales para la elaboración de productos panificados.

La actividad forma parte de #UnDíaParaDarAR, un movimiento mundial que promueve la generosidad, la cooperación y el compromiso social mediante acciones colectivas.

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La campaña, correspondiente a la edición 2026, tendrá como fecha límite de recepción de donaciones el 30 de noviembre y está dirigida tanto a particulares como a instituciones públicas, organizaciones privadas, comercios y empresas que deseen colaborar.

Harina, levadura, aceite y sal: los ingredientes que pueden convertirse en solidaridad

Bajo el lema “Manos a la Masa”, la fundación propone reunir cuatro ingredientes básicos que permitirán desarrollar acciones comunitarias vinculadas con la elaboración de panificados.

Los productos solicitados son:

Harina.

Levadura.

Aceite.

Sal fina.

La iniciativa busca demostrar que pequeñas contribuciones individuales pueden convertirse en una ayuda significativa cuando se articulan mediante el trabajo comunitario.

Además de las donaciones materiales, la convocatoria invita a vecinos y organizaciones a compartir conocimientos, habilidades y tiempo, fortaleciendo los vínculos de solidaridad y participación social.

Los insumos reunidos serán destinados a la elaboración de panificados en el marco del proyecto, con una finalidad solidaria.

Una iniciativa que forma parte de un movimiento mundial

Un Día para Dar, conocido internacionalmente como GivingTuesday, surgió en Estados Unidos en 2012 como un movimiento destinado a promover la generosidad y la colaboración ciudadana.

Con el paso de los años, la propuesta se extendió a numerosos países, entre ellos Argentina, donde distintas organizaciones desarrollan campañas orientadas a generar un impacto positivo en sus comunidades.

En Villa Mercedes, la Fundación Todos a la Escuela participa de este movimiento desde 2017, impulsando iniciativas vinculadas con la solidaridad y la ayuda comunitaria.

Según informó la institución, a lo largo de estos años se organizaron acciones como la recolección y distribución de juguetes, campañas de donación y actividades cuyos aportes llegaron a comedores, escuelas y otras organizaciones sin fines de lucro.

Una convocatoria abierta a toda la comunidad de Villa Mercedes

La presidenta de la fundación, Lic. Liliana Soquet, extendió la invitación a organizaciones sociales, instituciones educativas, empresas, familias y vecinos para que se sumen a esta nueva edición.

La propuesta también apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre diferentes sectores de la sociedad, promoviendo la participación voluntaria y el compromiso con quienes atraviesan situaciones de necesidad.

Desde la organización destacan que la solidaridad no depende exclusivamente de la cantidad de recursos disponibles, sino también de la voluntad de compartir, colaborar y contribuir al bienestar colectivo.

En ese sentido, “Manos a la Masa” busca transformar aportes sencillos en oportunidades concretas de acompañamiento comunitario.

Cómo colaborar con la campaña

Fecha límite: 30 de noviembre de 2026. Donaciones: harina, levadura, aceite y sal fina. Localidad: Villa Mercedes, San Luis. Información y consultas: 300342 y 646477 (números publicados por la organización).

La fundación invita a quienes deseen participar a comunicarse con sus referentes para conocer los detalles de recepción y coordinación de las donaciones.

La campaña “Manos a la Masa” propone convertir un gesto cotidiano en una acción colectiva, reafirmando el compromiso de la comunidad de Villa Mercedes con la solidaridad y la ayuda mutua.