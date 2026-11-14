La Selección argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica tras la derrota ante Uruguay

El equipo de Lionel Scaloni volverá a entrenarse en Ezeiza y jugará el martes 17 en Córdoba, en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

La Argentina volverá a entrenarse en Ezeiza luego de la derrota por 2-1 ante Uruguay y comenzará a preparar el amistoso frente a Costa Rica, que se disputará el martes 17 a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni continuará con los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi, propiedad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El encuentro ante Costa Rica será el segundo de los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA y las entradas todavía pueden adquirirse a través de la plataforma Deportick.

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El armado del equipo para el próximo amistoso

El cuerpo técnico aprovechará los días de trabajo para continuar conociendo al grupo, en una gira que representa la última del año y que se desarrolla sin Lionel Messi entre los convocados.

Scaloni también deberá definir si realiza modificaciones en la formación inicial. En el partido ante Uruguay, Emiliano “Dibu” Martínez había expresado su intención de atajar, pero el entrenador finalmente eligió a Gerónimo Rulli, quien además llevó la capitanía.

La derrota ante Uruguay fue por 2-1 en la Bombonera. Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo marcaron para el conjunto uruguayo, mientras que Julián Álvarez convirtió el descuento para la Selección argentina.

La despedida de Walter Samuel

El partido frente a Costa Rica también marcará la despedida de Walter Samuel del cuerpo técnico de Scaloni. Según la información publicada, el exdefensor dejará su función para comenzar su carrera como entrenador principal, posiblemente en Europa.

Una vez finalizada la doble fecha FIFA, la Argentina no volverá a jugar hasta 2027. Todavía no hay fechas confirmadas para los primeros partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, aunque se espera que se disputen en septiembre del año próximo.