Una nena murió tras caer a una pileta en Potrero de los Funes

La niña tenía dos años y fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde los médicos intentaron reanimarla. La Policía investiga lo ocurrido en un predio turístico.

Una nena de dos años murió este viernes tras caer a una pileta en un predio turístico de Potrero de los Funes, San Luis. Según las primeras informaciones, fue retirada del agua y trasladada de urgencia a un hospital local, donde el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, la niña no pudo ser reanimada y su fallecimiento fue informado alrededor de las 13. De acuerdo con el certificado de defunción citado por Relaciones Policiales, la causa fue “asfixia por sumersión”.

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El operativo y la investigación

El hecho fue reportado a las 11:26 mediante un llamado al Centro de Operaciones Policiales 911. El predio turístico se denomina “María Elena” y está ubicado en Las Lavandas al 50, a metros del Acceso 4.

Cuando llegaron los efectivos, los padres de la menor, que son inquilinos del lugar, se disponían a trasladarla en un vehículo particular hacia un centro de atención médica. Según manifestaron, la niña había caído a la pileta entre 15 y 20 minutos antes y luego observaron que reaccionaba.

En el complejo trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, que realizaron inspecciones y tomaron entrevistas para establecer cómo ocurrió el hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Género N.° 1, Marisol Boschi, quien dispuso no judicializar las actuaciones.