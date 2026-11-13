Dos hombres fueron detenidos en Villa Mercedes tras dos allanamientos por venta de cocaína

La Policía secuestró más de 100 envoltorios con cocaína, vehículos, dinero y elementos vinculados a la distribución de drogas.

Dos hombres de 30 y 37 años fueron detenidos en Villa Mercedes luego de dos allanamientos realizados en el marco de la Misión Sarmiento. Según informó la Policía, los procedimientos permitieron desarticular dos presuntos centros de venta y distribución de drogas.

Los operativos se llevaron a cabo este jueves 12 de noviembre por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 2, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8).

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Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a partir de un dictamen de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes. Los allanamientos se concretaron en una vivienda ubicada en calle Gobernador Santiago Besso al 300, en el barrio Hipólito Yrigoyen, y en un domicilio del pasaje Arayes al 800, en el barrio San Cayetano.

Qué secuestró la Policía

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron más de 100 envoltorios de nylon con cocaína, una planta de marihuana, teléfonos celulares, balanzas digitales de precisión y dinero en efectivo.

Además, fueron incautados una camioneta, dos automóviles y cinco motocicletas. De acuerdo con el informe policial, la cocaína secuestrada alcanzaba para elaborar 266 dosis, valuadas en aproximadamente $1.593.600.

Tras los allanamientos, la Fiscalía Federal de Villa Mercedes ordenó la detención de los dos hombres por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En los operativos también colaboraron agentes de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 1, la Sección Motorizada, la Sección Patrulla del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2 y el Departamento de Policía Científica.