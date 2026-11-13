Pity Álvarez: su defensa pidió la absolución en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Los abogados del músico también plantearon una calificación por exceso en legítima defensa y cuestionaron el proceso judicial.

La defensa de Pity Álvarez solicitó su absolución en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro plantearon, de manera subsidiaria, que el músico sea condenado por el delito de homicidio agravado por exceso en legítima defensa. Según informaron fuentes del caso, los letrados consideraron que la pena correspondiente ya fue cumplida durante el tiempo que Álvarez permaneció detenido.

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Además, la defensa pidió la nulidad del debate por presuntos “vicios procesales” y solicitó el cumplimiento de una eventual sentencia bajo esa calificación legal, con arresto domiciliario y salidas laborales.

Álvarez no asistió al Tribunal Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires ni participó por videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, provincia de Buenos Aires.

Los pedidos de la querella y la fiscalía

El abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, pidió una pena de 11 años y 2 meses de prisión.

Por su parte, el fiscal federal Sandro Abraldes reclamó 18 años y 6 meses de cárcel para el músico por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano. La víctima, Cristian Díaz, recibió cuatro disparos.