Un hombre denunció amenazas, una agresión y disparos desde una camioneta en San Luis

El hombre, de 42 años, fue asistido por una lesión en la cabeza tras un episodio ocurrido en una vivienda de la ciudad de San Luis. La Policía investiga lo sucedido.

Un hombre de 42 años recibió asistencia médica durante la noche del jueves 12 de noviembre, luego de denunciar amenazas de muerte, una agresión y disparos durante un episodio ocurrido en la ciudad de San Luis.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada sobre calle Lamadrid al 2400, adonde llegaron efectivos de la UROP N.º 1 tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones. En el lugar, profesionales del Sempro atendieron al damnificado, que presentaba una lesión en la cabeza.

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La denuncia por amenazas y el traslado en una camioneta

Según las primeras averiguaciones, el episodio habría comenzado cuando la víctima recibió una videollamada de dos individuos que lo amenazaron de muerte y le exigieron que abandonara el inmueble.

El hombre le contó lo ocurrido a una amiga. La mujer le dijo que podía intervenir para resolver el conflicto y le anticipó que dos personas se acercarían al domicilio con la intención de conversar.

Sin embargo, de acuerdo con el relato incorporado a la investigación, los sujetos llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok y obligaron al hombre y a su acompañante a subir al vehículo. Una vez dentro, uno de los ocupantes habría extraído un arma de fuego y apuntado contra la cabeza del damnificado.

Luego, la camioneta tomó dirección hacia avenida Centenario, mientras los ocupantes reiteraban sus exigencias para que el hombre restituyera la vivienda.

El hombre cayó del vehículo y denunció disparos

Durante el recorrido, el damnificado abrió una de las puertas e intentó defenderse. Según su declaración, en ese momento recibió un golpe en la cabeza con la culata del arma, cayó del vehículo y, posteriormente, los agresores efectuaron varios disparos en su contra.

Tras la agresión, la mujer que viajaba en el asiento del acompañante permaneció en la camioneta y continuó el trayecto junto a los dos individuos.

El hombre regresó por sus propios medios a su domicilio y pidió ayuda a una hermana. La familiar se presentó luego en el lugar y dio aviso a los servicios de emergencia.

La atención médica y la investigación

Los profesionales sanitarios determinaron que la lesión en la cabeza no había sido provocada por un proyectil de arma de fuego y que el damnificado no necesitaba ser trasladado a un centro hospitalario.

La Policía mantiene abiertas las actuaciones para reconstruir lo sucedido, identificar a los involucrados y esclarecer las circunstancias del episodio.