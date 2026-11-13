San Luis continúa bajo alerta por tormentas y lluvias durante la madrugada del sábado

La REM informó que persistirán las precipitaciones y tormentas aisladas en varios departamentos, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas.

Las tormentas continuarán durante el resto de la jornada y la madrugada del sábado en gran parte de San Luis, según una nueva alerta emitida por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, principalmente en los departamentos Ayacucho, Belgrano, Junín, San Martín y Pringles.

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El área de alerta también incluye el norte de los departamentos Pueyrredón y Pedernera.

Los fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

La actualización de la alerta fue difundida el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:42.

Con información de: elchorrillero.com