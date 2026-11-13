Explosión e incendio en Lanús: evacuaron viviendas tras la rotura de un caño de gas

El siniestro ocurrió durante trabajos de renovación de redes en Remedios de Escalada. Bomberos, Defensa Civil, Policía y equipos de emergencias desplegaron un operativo en la zona.

Una explosión y un incendio se registraron este viernes en Remedios de Escalada, partido de Lanús, durante trabajos de renovación de redes de gas. El episodio ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea y generó un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con un comunicado de Metrogas citado por la agencia Noticias Argentinas, una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución mientras personal de la empresa realizaba tareas de renovación. La rotura habría derivado en la explosión.

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Varias dotaciones de Bomberos trabajaban en el lugar para controlar las llamas, que alcanzaron gran altura y fueron alimentadas por el gas. También intervinieron efectivos de la Policía, equipos del sistema de emergencias médicas y personal de Defensa Civil.

Evacuación y versiones sobre el origen

Defensa Civil trabajaba en la evacuación de las viviendas linderas al sitio del siniestro. Las calles de la zona permanecían cortadas mientras se desarrollaban las tareas operativas.

Infobae informó que el origen del hecho no había sido confirmado oficialmente en un primer momento y que tampoco se había precisado el alcance de los daños ni si había personas heridas. La misma fuente consignó que vecinos mencionaron trabajos sobre caños de gas y una posible rotura de una cañería, aunque esa hipótesis debía ser corroborada por las autoridades.

TN señaló que la explosión se produjo en una empresa distribuidora de gas y que los bomberos intentaban controlar el incendio. La situación permanecía en desarrollo.

Con información de: tn.com.ar, infobae.com y noticiasargentinas.com

Fuentes: tn.com.ar, infobae.com y noticiasargentinas.com