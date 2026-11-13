Estados Unidos suspendió todos los vuelos por una falla en las comunicaciones aéreas

La FAA ordenó detener los despegues en todo el país por una interrupción temporal que afectó a los centros de control. Las primeras evaluaciones descartaron un ciberataque, aunque el origen todavía no fue determinado.

Los vuelos fueron suspendidos en todo Estados Unidos luego de que una falla en el sistema de comunicaciones afectara a los centros encargados de coordinar el tránsito aéreo. La medida fue dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA) como precaución y se mantendrá hasta determinar el alcance del problema.

La interrupción alcanzó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta (Air Route Traffic Control Centers), que supervisan los vuelos que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

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Ante el inconveniente, la FAA ordenó una suspensión generalizada de los despegues por razones de seguridad. El objetivo es garantizar que las comunicaciones funcionen con normalidad antes de reanudar las operaciones.

Qué informó la FAA sobre la falla

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA investigaban el desperfecto. Hasta el momento, las autoridades no determinaron cuál fue el origen de la interrupción.

Las primeras evaluaciones oficiales descartaron que se tratara de un ciberataque. Sin embargo, esa hipótesis fue presentada como una valoración inicial y la investigación continúa.

La FAA explicó que “ha habido una interrupción temporal en las telecomunicaciones; por abundancia de precaución, todos los vuelos han sido suspendidos”. Además, indicó: “Cada vuelo ha sido contabilizado y los vuelos internacionales serán manejados caso por caso”.

La suspensión se produjo mientras los organismos de aviación analizaban el alcance de la falla y las condiciones necesarias para restablecer el servicio aéreo.