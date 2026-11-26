La séptima fase de “Aliados por la Infancia” incluyó 125 objetivos en 16 países. En Argentina hubo 35 detenidos y se secuestraron más de 1.800 dispositivos.

Un operativo internacional contra la explotación sexual infantil terminó con 48 detenidos y 11 víctimas rescatadas, según el informe sobre la séptima fase de la operación “Aliados por la Infancia”. El despliegue alcanzó 125 objetivos en 16 países y fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

En la Argentina se realizaron 55 procedimientos, que dejaron 35 detenidos y el secuestro de más de 1.800 dispositivos de almacenamiento. Más de la mitad de las detenciones concretadas en el país ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

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Los procedimientos en la Argentina

En la Ciudad de Buenos Aires se llevaron a cabo 20 allanamientos y hubo 18 detenidos. También se realizaron siete procedimientos en Santa Cruz, con seis detenidos; cuatro en Santa Fe, con dos; y cuatro en Misiones, con tres.

Además, se concretaron tres procedimientos en Jujuy y otros tres en Córdoba, donde hubo dos detenidos. Hubo dos operativos en la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Mendoza; en Salta y Mendoza se registró un detenido.

El listado se completó con procedimientos individuales en Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Santiago del Estero. En Chaco y Santiago del Estero se informó un detenido.

Una operación coordinada entre 16 países

Los países participantes actuaron de manera simultánea desde sus respectivas jurisdicciones. En el exterior se realizaron procedimientos en Bolivia, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica, España, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile.

De acuerdo con el informe, las 11 víctimas rescatadas fueron halladas durante los operativos realizados fuera de la Argentina. La iniciativa busca proteger a niños, niñas y adolescentes y fortalecer la investigación de delitos cometidos mediante entornos digitales.

“Aliados por la Infancia” promueve el intercambio de información entre organismos de investigación y autoridades judiciales. Sus objetivos incluyen detectar casos vinculados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, identificar posibles agresores, proteger a las víctimas y obtener evidencia digital para los procesos penales.

Para detectar usuarios vinculados con la distribución de ese material en redes P2P se utilizan herramientas como ICACCOPS —Internet Crimes Against Children Child Online Protection System— y CPS —Child Protection System—. También se emplean reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

El respaldo de la Justicia porteña

Cada país selecciona sus objetivos de acuerdo con sus competencias y legislación, desarrolla las investigaciones y adopta las medidas judiciales correspondientes. Aunque las jurisdicciones mantienen autonomía, coordinan sus acciones para ejecutar los operativos en la misma fecha.

El fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó la cooperación internacional e interjurisdiccional impulsada por el Ministerio Público Fiscal. “Contamos cada vez con más pedidos de colaboración de distintas provincias y también de informes de otros países”, afirmó.

El funcionario sostuvo que el trabajo conjunto permite generar “redes de conexión” y señaló que el resultado de la operación fue producto de contar con esas redes “consolidadas y aceitadas”.