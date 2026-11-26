La Libertad Avanza necesita al menos 37 votos para darle media sanción al proyecto, que también incluye Ficha Limpia, cambios en la veda electoral y modificaciones a los debates presidenciales.

El Senado debate este jueves desde las 12 la reforma política impulsada por el Gobierno. El oficialismo busca alcanzar los votos necesarios para suspender las PASO en las elecciones de 2027 y avanzar con otros cambios en la legislación electoral.

La iniciativa es promovida por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Para obtener la media sanción, el proyecto necesita una mayoría absoluta de 37 senadores, debido a que modifica la Ley Electoral Nacional y la Ley de los Partidos Políticos.

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En el oficialismo aseguran que podrían reunir entre 38 y 40 votos. La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y negocia apoyos con bloques aliados, especialmente con legisladores vinculados a gobernadores provinciales.

La negociación por los votos

Uno de los principales puntos de tensión fue la incorporación de las listas colectoras, una modificación acordada entre el Gobierno y mandatarios aliados, principalmente de la UCR. El PRO había expresado su rechazo a ese aspecto, aunque respaldaba la suspensión de las primarias.

El oficialismo intenta sumar al menos siete senadores radicales vinculados con los gobernadores de Corrientes, Chaco, Mendoza y Jujuy. También busca definir el respaldo de Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, aunque no todos tienen su voto confirmado.

Además, negocia con los representantes de Convicción Federal, entre ellos el catamarqueño Guillermo Andrada. Tras despejarse la discusión sobre las colectoras, el oficialismo espera contar con los tres senadores del PRO: Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y María Victoria Huala.

También aparecen entre los posibles apoyos Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carlos Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; Flavia Royón, Julieta Corroza y Beatriz Ávila. Los senadores del bloque justicialista encabezado por José Mayans anticiparon que votarán en contra.

Qué cambios contempla el proyecto

La suspensión de las PASO regiría por única vez para las elecciones de 2027, según la cláusula transitoria incluida en la propuesta.

El texto también incorpora el capítulo de Ficha Limpia, que impediría la postulación de personas con condenas judiciales confirmadas en dos instancias.

Además, reduce a la mitad la publicidad electoral en radio y televisión. El objetivo planteado es equilibrar las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas.

En cuanto a los representantes argentinos del Parlamento del Mercosur, el proyecto establece que los 24 elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. De los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y siete por el Senado.

Veda electoral, debates y Boleta Única de Papel

La reforma propone modificar el artículo 71 del Código Electoral Nacional para permitir que las actividades comerciales, sociales y culturales se desarrollen con normalidad durante la veda electoral. La senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, sostuvo que las normas actuales responden a “un modelo de sociedad que ya no existe”.

El proyecto mantiene la información prevista para la Boleta Única de Papel, incluidas la identificación de las agrupaciones y las fotografías de los candidatos. También conserva el casillero para votar por lista completa.

El escrutinio de mesa no podrá comenzar antes de las 18, aunque todos los electores hayan sufragado. A su vez, se habilita la afiliación partidaria mediante medios digitales.

La propuesta elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales. Solo seguirían siendo obligatorios en caso de una segunda vuelta electoral, instancia en la que la organización quedaría a cargo de la Cámara Nacional Electoral.