El ingreso de agua alcanzó un sector urbano de la localidad de San Luis. No hay personas en riesgo de vida y se activó un operativo de emergencia.

Una represa perteneciente a un campo privado se desbordó este miércoles en Balde, San Luis, y el agua ingresó a viviendas de un sector de la localidad. Según informó el Gobierno provincial, son 17 las casas afectadas y no hay personas en riesgo de vida.

El desborde fue reportado por vecinos alrededor de las 18. El agua provenía de una represa ubicada en una estancia de la zona y provocó anegamientos en parte del área urbana.

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Operativo de emergencia en la localidad

Ante la situación, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) activó un sistema de asistencia y prevención con la participación de brigadistas de los equipos de emergencia del Ministerio de Seguridad, bomberos de la zona, personal y técnicos de San Luis Agua y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano.

También colaboró personal del COE municipal. Las cuadrillas de San Luis Agua trabajaron en el resguardo de las familias afectadas, mientras los técnicos analizaban la situación en el lugar.

El operativo coordinado por la Dirección de Emergencia Social contempló la entrega de agua, alimentos, kits de limpieza, mantas y alcohol en gel para las personas damnificadas.

El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, mantuvo comunicación con la intendenta de Balde, Gladys Páez, durante el despliegue de las tareas preventivas.

Suspensión de clases

Como consecuencia del fenómeno climático que afecta a la localidad, la Escuela N° 141 “Los Andes” no dictará clases durante los turnos mañana y tarde del jueves 26 de noviembre.

Las autoridades indicaron que se ampliará la información sobre la evolución de la situación y las medidas de asistencia.