La escudería de Franco Colapinto recibió una multa por imprecisiones en sus informes financieros de 2025, aunque no superó el límite presupuestario de la Fórmula 1.

Alpine fue sancionado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) antes del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 por una “infracción de procedimiento” vinculada con imprecisiones en sus informes financieros correspondientes a la temporada 2025.

La escudería de Franco Colapinto, con sede en Enstone, no superó el límite presupuestario establecido para el campeonato. Sin embargo, la Administración del Límite Presupuestario (CCA) detectó errores en la exclusión y el ajuste de determinados gastos ajenos a la actividad competitiva.

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Qué determinó la FIA sobre Alpine

Entre los conceptos observados figuraron costos vinculados con marketing, recursos humanos, actividades no relacionadas con la Fórmula 1, bonificaciones de empleados, compensaciones e inventarios.

Como consecuencia, Alpine deberá afrontar una multa económica cuyo monto no fue informado y reembolsar los gastos correspondientes al proceso de revisión de la CCA. Según la estimación citada por Motorsport, este tipo de infracciones suele recibir sanciones de entre 300.000 y 500.000 dólares, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente.

El equipo reconoció el error y sostuvo que las imprecisiones fueron involuntarias. Además, remarcó que los gastos observados no le proporcionaron ninguna ventaja de rendimiento.

“BWT Alpine Formula One Team reconoce y acepta las conclusiones de la Administración del Límite Presupuestario correspondientes al período de presentación de informes de 2025”, señaló la escudería en un comunicado.

Alpine también describió al reglamento financiero como relativamente nuevo, complejo y sujeto a interpretaciones sobre determinadas exclusiones y ajustes.

La sanción a Williams

En el mismo proceso, Williams fue sancionado por superar el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 820.000 dólares. El excedente representó el 0,48% del tope total permitido.

La FIA calificó el caso como una infracción por exceso menor de gasto y una infracción de procedimiento. El organismo determinó que el incumplimiento fue involuntario y que Williams actuó de buena fe, sin intentar obtener una ventaja deportiva.

Además de una multa económica y el reembolso de los costos administrativos, el equipo recibió una sanción deportiva: una reducción del 1,5% en las horas permitidas de pruebas de túnel de viento y de simulación CFD durante los próximos 12 meses.

En términos concretos, Williams tendrá cinco horas menos de túnel de viento durante el período actual, al pasar de 336 a 331, y otras cinco menos durante la primera mitad de 2027, de 352 a 347.

El equipo explicó que el error estuvo relacionado con gastos administrativos derivados de una reestructuración interna. Según un portavoz, Williams creía que esos costos quedaban fuera del límite presupuestario.

Las resoluciones fueron comunicadas en la previa del Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del calendario 2026, mientras la FIA continúa utilizando el límite presupuestario como una herramienta para equilibrar la competencia entre las escuderías.