Los cuartos de final del Torneo Clausura comenzarán el sábado 28 de noviembre con Vélez-Independiente y River-Instituto; Boca recibirá a Gimnasia el domingo.

Los cuartos de final del Torneo Clausura ya tienen días, horarios y árbitros confirmados. La instancia comenzará el sábado 28 de noviembre con los cruces entre Vélez e Independiente, y entre Instituto y River. El domingo será el turno de Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia.

La programación fue informada por la Liga Profesional luego de que se completara el cuadro con la victoria de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 2-0 en la Bombonera.

Publicidad

La programación de los cuartos de final

El sábado a las 20, Vélez recibirá a Independiente en Liniers. El árbitro será Facundo Tello, con Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR y Sebastián Habib será el AVAR.

A las 22, Instituto jugará en Córdoba ante River. Nazareno Arasa será el árbitro, acompañado por Facundo Rodríguez y Miguel Savorani. Lucas Novelli estará en el VAR y Laura Fortunato, en el AVAR.

El domingo a las 17, Rosario Central recibirá a Barracas Central. Pablo Dóvalo será el juez principal, con Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes. El VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Mariano Ascensi.

Desde las 20.30, Boca será local de Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera. Darío Herrera dirigirá el encuentro, junto con Pablo González y Adrián Delbarba. Germán Delfino será el responsable del VAR y Diego Verlota, del AVAR.

Cómo se definirán las series

Los partidos se disputarán en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. Si hay empate después de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si la igualdad continúa, la clasificación se resolverá mediante penales.

El cronograma del torneo establece que las semifinales se jugarán durante el fin de semana del 6 de diciembre. La final será el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

Qué obtendrá el campeón

El ganador del Torneo Clausura 2026 se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará la final del Trofeo de Campeones ante Belgrano, vencedor del Torneo Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.