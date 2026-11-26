El ministro de Economía afirmó que solicitó a China fondear el tramo disponible del acuerdo para dar certidumbre ante los vencimientos de 2027 y la suba del riesgo país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que solicitó a China activar y fondear un tramo del swap vigente por US$5.000 millones para garantizar el pago de vencimientos de deuda de 2027, en un contexto de riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

El funcionario sostuvo que la suba del indicador responde a las dudas del mercado sobre la capacidad de pago de la Argentina en 2028, ante la posibilidad de que Javier Milei no continúe en la Presidencia. “No creo que haya dudas de los mercados de que en 2027 se paguen los bonos; el gran salto es para 2028, por temor a que no esté Milei”, expresó.

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Los fondos previstos para el vencimiento de enero

Caputo aseguró que el Gobierno ya cuenta con los recursos para afrontar el vencimiento de enero, estimado en US$4.378 millones.

Según detalló, ingresarían US$1.200 millones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Además, mencionó US$1.000 millones de financiamiento garantizado con CAF y Fonplata, US$300 millones vinculados con AySA y US$1.800 millones correspondientes a intereses que se pagarían con el superávit primario.

El ministro no precisó si el financiamiento de CAF y Fonplata ya fue formalmente cerrado, qué bancos aportarían esos recursos ni cuándo ingresarían. Tampoco especificó qué proporción de los US$1.800 millones en intereses ya está cubierta con el superávit primario.

El alcance del acuerdo con China

El swap con China tiene un monto total de US$20.000 millones. De acuerdo con lo señalado por Caputo, existe un tramo disponible de US$5.000 millones que todavía debe formalizarse.

El ministro explicó que pidió que esos fondos fueran “fondeados” para que no existieran dudas sobre su disponibilidad plena frente al mercado.

El anuncio sorprendió porque, en presentaciones anteriores, el Gobierno había mencionado como primera alternativa un swap con Estados Unidos. La decisión podría estar relacionada con la necesidad de negociar nuevamente esa línea con Washington, mientras que el acuerdo con China estaría más próximo a su formalización. Esa posibilidad no fue confirmada en el material disponible.

La medida también se produce en un contexto de tensión entre la intención de Estados Unidos de que la Argentina se distancie de China y la decisión del Gobierno de recurrir al acuerdo vigente con Beijing.

Una licitación por $25,4 billones

En paralelo, la Secretaría de Finanzas enfrenta una licitación para renovar vencimientos por $25,4 billones.

El monto fue reducido respecto de los $29,8 billones previstos originalmente para el cierre de noviembre, luego de un canje con tenedores privados realizado la semana anterior. Además, el Tesoro concretó otro canje con el Banco Central, que disminuyó el volumen total y circunscribió los compromisos a las tenencias de acreedores privados.