La circulación se interrumpió durante varias horas a la altura del kilómetro 816 por la acumulación de agua. Hay viviendas afectadas, pero no se registran personas en riesgo de vida.

La localidad de Balde registró complicaciones por el desborde de una represa perteneciente a un campo privado, mientras que la Autopista de las Serranías Puntanas quedó habilitada luego de permanecer cortada durante varias horas.

El episodio ocurrió durante el miércoles y la madrugada de este jueves. La acumulación de agua obligó a interrumpir la circulación vehicular a la altura del kilómetro 816, en inmediaciones de Balde.

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El corte comenzó alrededor de la 1:30 y se mantuvo hasta las 5, cuando disminuyó el caudal de agua y se recuperaron las condiciones para habilitar el tránsito.

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, la circulación está habilitada. Sin embargo, el personal policial mantiene un balizamiento preventivo a la altura del kilómetro 817, sobre el carril sur, en sentido Mendoza-San Luis.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Asistencia en la localidad

Ante la situación, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) activó el sistema de asistencia y prevención, con un trabajo coordinado entre distintas reparticiones del Estado provincial.

Hay viviendas afectadas, aunque no se registran personas en riesgo de vida. El gobernador Claudio Poggi se encuentra en la localidad desde la mañana de este jueves.