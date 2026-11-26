La línea +Autos permite financiar hasta $50 millones y hasta el 100% del valor del vehículo, con tasas del 25% o 46% según el perfil del solicitante.

Los créditos para comprar autos 0 km y usados de hasta 10 años del Banco Nación ofrecen financiación de hasta $50 millones, con un plazo máximo de 72 cuotas mensuales y tasa fija en pesos. Las condiciones varían según el perfil y el vínculo del solicitante con la entidad.

La línea se denomina +Autos con BNA y está destinada a personas físicas que cumplan con los requisitos para acceder a un préstamo personal. No es necesario ser cliente previo del banco para iniciar la solicitud.

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Qué vehículos y montos se pueden financiar

El préstamo permite adquirir vehículos nacionales o importados, nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad. Los montos van desde $1 millón hasta $50 millones y pueden cubrir hasta el 100% del valor de venta de la unidad, con IVA incluido.

El financiamiento no contempla el patentamiento ni otros gastos asociados a la operación. Además, el préstamo es personal y no prendario: no exige inscribir una prenda sobre el vehículo ni firmar un pagaré.

Quiénes pueden acceder y cómo se tramita

La gestión se realiza de manera digital en concesionarios adheridos, al momento de comprar el vehículo. El interesado debe presentarse con su DNI, conocer la oferta disponible y solicitar el crédito en el mismo lugar, sin concurrir a una sucursal bancaria.

La entidad informó que no cobra gastos de otorgamiento. La red alcanza a las 24 provincias y cuenta con más de 1.400 concesionarios adheridos.

Qué requisitos se necesitan para obtener la tasa preferencial

La tasa nominal anual preferencial es del 25% y está disponible para quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco Nación y, además, tienen una tarjeta de crédito emitida por esa entidad.

Si el solicitante no cuenta con la tarjeta, puede pedirla a través de la aplicación BNA+. Ambas condiciones se verifican durante el trámite en la concesionaria y deben mantenerse durante toda la vigencia del préstamo.

También es obligatorio contratar el seguro del vehículo con Nación Seguros por medio del banco. La cobertura debe ser, como mínimo, de terceros completos, aunque también se admite una póliza contra todo riesgo. El pago debe adherirse al débito automático de una tarjeta de crédito del Banco Nación.

Si alguna de estas condiciones deja de cumplirse, el beneficiario puede perder la bonificación de tasa y quedar sujeto al tratamiento previsto en los términos y condiciones de la línea.

Cuánto se paga por mes

Según el ejemplo difundido por el banco, un préstamo de $15 millones a 36 meses tiene una primera cuota de $662.022, con IVA incluido, para quienes acceden a la tasa preferencial.

Con la tasa general, que alcanza el 46%, la primera cuota para el mismo monto y plazo asciende a $895.841. La diferencia inicial entre ambas alternativas es de $233.819.

La línea también contempla una modalidad en UVA, con un plazo máximo de hasta 60 meses. La devolución se realiza mediante pagos mensuales calculados según el sistema francés.

Cuántos préstamos otorgó el Banco Nación

De acuerdo con las cifras informadas por el Banco Nación a comienzos de noviembre, durante 2026 se habían otorgado más de 32.000 préstamos por un total superior a $514.000 millones. El monto promedio por operación se ubicaba cerca de los $16 millones.