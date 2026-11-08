Villa Mercedes: apuñalaron a un adolescente de 15 años durante un intento de robo

Dos delincuentes que circulaban en una motocicleta interceptaron al menor y trataron de sustraerle sus pertenencias. Antes de escapar, uno de ellos lo hirió con un cuchillo en una pierna. La víctima recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Un adolescente de 15 años resultó herido con un arma blanca durante un intento de robo ocurrido en Villa Mercedes, cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores intentaron quitarle sus pertenencias y, antes de darse a la fuga, lo apuñalaron en el muslo izquierdo.

El hecho ocurrió en el sector de avenida 25 de Mayo, aunque existen diferencias en la información inicial respecto de la intersección exacta donde se produjo el ataque.

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Dos hombres en motocicleta lo interceptaron

De acuerdo con la información conocida, el adolescente, identificado por sus iniciales D. M., circulaba por la zona cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, de color rojo.

Los desconocidos intentaron sustraerle sus pertenencias. En esas circunstancias, y cuando se retiraban del lugar, uno de los agresores le provocó una herida punzocortante en el muslo izquierdo, utilizando un cuchillo que, según el relato de la víctima, tenía cabo de madera.

Tras la agresión, ambos individuos escaparon.

Un conocido auxilió al adolescente

Luego del ataque, el joven recibió ayuda de una persona conocida que circulaba por el sector, quien intervino para asistirlo.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica por la lesión sufrida.

Según la información disponible, la herida no puso en riesgo su vida y recibió el alta médica.

Tras finalizar la atención sanitaria, el menor quedó al cuidado de su padre.

Buscan identificar a los agresores

El adolescente aportó características de los dos hombres que participaron del intento de robo.

Según su descripción, el conductor de la motocicleta vestía un conjunto deportivo oscuro con capucha, mientras que su acompañante llevaba un pantalón de jean claro y un buzo rojo.

La víctima señaló que ambos aparentaban ser mayores de edad y que desconocía sus identidades.

El episodio vuelve a poner en atención los hechos de inseguridad que involucran a adolescentes en la vía pública. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la identificación o detención de los responsables.