Villa Mercedes: lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron la motocicleta

Un delincuente abordó a un hombre que esperaba sobre su moto en calle 9 de Julio, cerca de Necochea. Tras un forcejeo y bajo amenazas de dispararle, la víctima terminó entregando el rodado. El asaltante escapó caminando porque no logró ponerlo en marcha.

Un hombre fue víctima de un robo bajo amenazas con un arma aparentemente de fuego durante la noche, en un sector de calle 9 de Julio, antes de llegar a Necochea, en la ciudad de Villa Mercedes.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:00, cuando la víctima se encontraba sobre su motocicleta esperando a una persona. Un desconocido se aproximó, lo saludó y continuó caminando, aunque segundos después regresó para exigirle que entregara el vehículo.

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Lo amenazó con dispararle para quitarle la moto

Según el relato presentado por el damnificado ante la Comisaría Octava, el sospechoso llevaba parte del rostro cubierto con una prenda tipo cuello y, en un primer momento, no mostró una actitud amenazante.

Sin embargo, cuando el propietario descendió de la motocicleta, el individuo regresó y le exigió que se la entregara.

Durante la intimidación, el asaltante sostuvo a la altura de su cintura un elemento que aparentaba ser una pistola calibre 9 milímetros.

La víctima intentó resistirse y ambos protagonizaron un forcejeo. Finalmente, ante la amenaza de recibir un disparo, decidió entregar el vehículo.

El delincuente escapó caminando con la motocicleta

Una particularidad del episodio fue que el asaltante no consiguió poner en marcha la motocicleta, por lo que se retiró del lugar llevándola a pie.

El rodado sustraído es una Zanella ZB 110, modelo 2014, de color negro.

El damnificado también relató que, durante el asalto, observó aproximarse un automóvil y sospechó que sus ocupantes podían estar vinculados con el delincuente. Sin embargo, esa presunta relación no fue confirmada.

Después del robo, el hombre se comunicó con el 911 para solicitar asistencia. Posteriormente, personal policial acudió al sector y le indicó que debía presentarse en la Comisaría Octava para formalizar la denuncia.

Las características aportadas por la víctima

En su declaración, el damnificado describió al sospechoso como un hombre de contextura delgada, cabello negro y corto, tez trigueña y ojos oscuros.

Al momento del hecho vestía una campera de polar azul, un pantalón deportivo oscuro y zapatillas lisas. También llevaba una prenda azul que le cubría parcialmente el rostro.

La denuncia fue presentada ante la dependencia policial correspondiente. Hasta el momento, no se dispone de información confirmada sobre la recuperación de la motocicleta o la identificación del responsable.