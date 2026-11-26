La medida fue confirmada por Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, quien señaló que algunos artículos subieron por encima del promedio.

Arcor aumentó un 6% en promedio los precios de sus productos y distintos grupos de pequeños comercios decidieron dejar de comprarlos durante al menos una semana, según confirmó Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional (CGA).

“El aumento promedio es del 6%, pero hay productos que se dispararon mucho más que eso”, precisó Savore en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

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El reclamo de los comercios de barrio

El dirigente explicó que dueños de comercios de barrio acordaron no comprar los productos de la empresa durante una semana. Según sostuvo, existen marcas pymes “de muy buena calidad” que pueden sustituir la oferta de Arcor.

“Nadie va a quedarse sin comer un paquete de galletitas” por la decisión, afirmó Savore, al defender la posibilidad de reemplazar los artículos de la compañía por otras alternativas disponibles en el mercado.

Desde la empresa, de acuerdo con lo señalado por el comerciante, se habría argumentado que el incremento representa el primer aumento en tres meses. Sin embargo, Savore consideró que esa explicación resulta “engañosa”.

“Estas empresas vienen con una lista de precios sobre la que después hacen bonificaciones, pero cuando quieren te la sacan y entonces volvés al precio original”, explicó.

La situación del consumo

Savore también se refirió al nivel de consumo y evaluó que “el día 20 es fin de mes”. En ese sentido, señaló que desde esa fecha se percibe una menor disponibilidad de dinero “en el bolsillo de los trabajadores”.

Además, confirmó que la CGA mantiene tratativas para ofrecer una canasta básica de productos navideños a $9.000, luego del resultado que tuvo una propuesta similar durante el año pasado.

La medida de los comercios se produce en un contexto de reclamos por el impacto de los aumentos de precios sobre el consumo y las ventas de los negocios de cercanía.