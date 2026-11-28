Boca y Palmeiras se enfrentarán por el título continental: la ida será el 17 de febrero en la Bombonera y la revancha, el 24 en Brasil.

Boca y Palmeiras disputarán la Recopa Sudamericana en febrero de 2027, luego de que el conjunto brasileño se clasificara al certamen tras vencer a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores. El equipo argentino había asegurado su lugar al conquistar la Copa Sudamericana.

Según el calendario establecido por la Conmebol, el partido de ida se jugará el miércoles 17 de febrero en la Bombonera. La revancha está prevista para el miércoles 24 en Brasil, posiblemente en el estadio de Palmeiras, en San Pablo.

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Los encuentros coincidirán con la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, ambos clubes ya tienen asegurada su participación en la fase de grupos del torneo continental.

El premio económico de la Recopa Sudamericana

Además del trofeo, Boca y Palmeiras competirán por un premio económico cuyo monto todavía no fue confirmado por la Conmebol para la edición 2027.

Como referencia, en la edición de 2026 Lanús recibió 1,8 millones de dólares tras consagrarse campeón frente a Flamengo, mientras que el equipo brasileño obtuvo 900 mil dólares.

El historial de Boca en el certamen

Boca buscará su quinta Recopa Sudamericana. El conjunto argentino ganó el torneo en 1990, 2005, 2006 y 2008, y además fue subcampeón en la edición de 2004.

La serie frente a Palmeiras también pondrá en juego la supremacía de Brasil y Argentina en el historial de la competencia. Los clubes brasileños acumulan 13 títulos y los argentinos suman 12.

El último campeón es Lanús, que derrotó a Flamengo en la edición de 2026. En febrero de 2027, Boca tendrá la posibilidad de ampliar su récord internacional.