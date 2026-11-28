La final del Campeonato Provincial “José María Gatica” se realizó en Villa Mercedes, con seis combates y el reconocimiento a 40 campeones de la temporada.

El boxeo amateur de San Luis cerró su temporada 2026 con la final del Campeonato Provincial “José María Gatica”, disputada este viernes en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica” de Villa Mercedes. La jornada incluyó seis combates y la entrega de reconocimientos a los 40 campeones del año.

El encuentro reunió a deportistas de distintos gimnasios de la provincia, además de familiares, entrenadores y aficionados. La actividad contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi; el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera; la secretaria de Deporte, Adelaida Muñiz; la directora de Boxeo de la Provincia, Eva Gatica, y el presidente de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), Luis Arturo Doffi.

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Once veladas y una nueva edición confirmada

La programación definió los últimos cuatro títulos del año. Durante la temporada se realizaron 11 veladas: dos en Villa Mercedes y nueve en otras localidades de San Luis.

Poggi repasó que el campeonato comenzó en 2013, tuvo una interrupción de ocho años y volvió a disputarse en 2024. “Cada año que pasa se profesionaliza más el amateurismo. Esto va a seguir siendo un deporte amateur, del amateurismo surgen los profesionales, pero en San Luis vamos a ir apuntalando el deporte y el boxeo amateur”, expresó.

Según informó Muñiz, en 2026 participaron un 33% más de boxeadores que en la temporada anterior. La funcionaria también destacó la incorporación de nuevos gimnasios y la llegada de la competencia a distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada, Poggi y Muñiz confirmaron que el campeonato tendrá una nueva edición en 2027. La primera gala fue prevista para el 19 de febrero.

Los resultados de la última fecha

En la categoría juvenil, Lucas Gutiérrez, del gimnasio “El Luchador” de San Luis, venció a Alexis López, de “Juntos por el Eva Perón 2” de Villa Mercedes. El árbitro suspendió el combate durante el segundo round y la victoria quedó para el rincón azul.

En mayores, Maximiliano Camargo, representante de “Juntos por el Eva Perón 2”, se impuso ante Geremias Escorra, del gimnasio “El Gordo”. Ambos son de Villa Mercedes y el fallo favoreció al rincón rojo.

En otra pelea juvenil, Milagros Godoy, de “Stodulsky Box” de Villa Mercedes, derrotó a Anabela Torres, de “Serranías Puntanas” de San Luis. La decisión también favoreció al rincón rojo. Además, Jair Assat venció a Gabriel Fernández.

Reconocimientos y respaldo institucional

La Federación Argentina de Boxeo entregó un cinturón a Poggi, mientras que Muñiz distinguió a Frontera por su acompañamiento al desarrollo de la disciplina. Luego, los 40 campeones provinciales recibieron sus premios y participaron de una fotografía grupal sobre el cuadrilátero.

El gobernador definió al Campeonato Provincial “José María Gatica” como parte de las políticas deportivas del Gobierno de San Luis. “El boxeo amateur es una política de Estado”, afirmó.

Por su parte, Muñiz resaltó el rol de los clubes y gimnasios como espacios de contención para niños y jóvenes. “Es un deporte rudo, exigido, pero muy noble”, sostuvo.

“Que sigan, que sigan, que perseveren. Puede haber una caída, pero hay que levantarse y seguir. Como todo en la vida”, les expresó Poggi a los boxeadores.