El ejercicio organizado por Bomberos Voluntarios El Fortín se realizará este domingo en la Ruta Costanera Sur e incluirá incendios, choques, rescates y búsqueda de personas.

Un simulacro de emergencias reunirá este domingo a unos 150 efectivos de distintos equipos en Villa Mercedes. La actividad comenzará a las 8:55 en la Ruta Costanera Sur, a la altura de la rotonda ubicada junto a la empresa Horpas, y estará acompañada por cortes y restricciones vehiculares.

El ejercicio es organizado por Bomberos Voluntarios El Fortín y contará con la participación de Defensa Civil de la Municipalidad, la Policía de la Provincia, Sempro y el grupo K9 Villa Mercedes. También intervendrán cuarteles de La Toma, Justo Daract, Buena Esperanza, Fraga y El Morro, que integran la Regional 2.

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Cinco escenarios de emergencia

Durante el operativo se recrearán cinco situaciones que requerirán la intervención simultánea de ocho departamentos especializados: Incendio, Rescate Vehicular, Rescate con Cuerdas, Rescate Acuático, Materiales Peligrosos, Forestal, Socorrismo y Operaciones.

Entre los escenarios previstos habrá vehículos incendiados con personas atrapadas, un auto parcialmente sumergido en una cantera, una colisión múltiple con víctimas y un camión cisterna con un derrame activo de combustible. También se simulará la búsqueda de personas extraviadas y en estado de shock en un área de monte.

Entre 12 y 15 estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua representarán a las víctimas y estarán distribuidos en los distintos puntos del ejercicio.

Federico Romero, jefe de prensa de El Fortín, explicó que la propuesta forma parte del cierre de la etapa de instrucción que los bomberos realizan entre noviembre y diciembre. Según indicó, la preparación demandó más de un mes y buscó ampliar la convocatoria a cuarteles de localidades más chicas.

“El objetivo principal es hacerlo de forma eficiente, hacerlo bien. Si bien lo vamos a intentar hacer en tiempos reales, la idea no es hacerlo apurados, sino que salga bien”, sostuvo Romero. También señaló que la práctica permitirá identificar debilidades y aspectos que necesitan mejorar.

Cortes y restricciones de tránsito

Por el despliegue de los equipos, habrá cortes y restricciones vehiculares entre las 8 y las 13 en tres sectores de la ciudad.

Uno de los puntos afectados será la rotonda que conecta el puente Monseñor Miranda con la Ruta Costanera Sur. El puente permanecerá habilitado para circular en ambos sentidos.

También estará restringido el tránsito en la zona del túnel del Parque La Pedrera y en el sector del Monumento al Indio, sobre el camino al Golf Club. El puente del extremo sur de la Avenida 25 de Mayo seguirá abierto en ambos sentidos.

Durante el operativo, los vecinos del barrio La Ribera deberán utilizar la Ruta 2B para ingresar o salir del sector.

Romero explicó que la primera unidad en llegar será la del destacamento con jurisdicción en la zona. Luego, al advertir la cantidad de víctimas y los distintos escenarios, solicitará apoyo al cuartel. El resto de las dotaciones saldrá desde las inmediaciones del Monumento al Indio para evitar alarmar a los vecinos y reducir riesgos durante los desplazamientos.