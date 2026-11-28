El piloto argentino registró 1:25.638 con su Alpine y quedó lejos del tiempo del campeón Kimi Antonelli, líder de la sesión en Lusail.

Colapinto finalizó 16° en la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Catar de Fórmula 1. El piloto argentino, integrante de Alpine, registró un tiempo de 1:25.638 en el Circuito Internacional de Lusail, en la previa de la clasificación para la carrera del domingo.

La tanda fue dominada por el italiano Kimi Antonelli, quien marcó 1:22.400 con su Mercedes y completó su triplete de liderazgos en las prácticas libres del fin de semana. La diferencia con el argentino fue de 3 segundos y 238 milésimas.

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El rendimiento de Colapinto en los entrenamientos

Durante el segundo entrenamiento libre, disputado el viernes, Colapinto había terminado 15° con una marca de 1m25s733, a 2 segundos y 656 milésimas del líder. En esa sesión completó entre 29 y 30 vueltas y obtuvo su mejor registro con neumáticos medios.

El argentino trabajó principalmente en la configuración de su Alpine A526 para establecer una base de puesta a punto. Según el reporte, no pudo cerrar una vuelta limpia con neumáticos blandos debido al tráfico en pista y a las interrupciones de la tanda.

Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 12° en la FP2 con un tiempo de 1m24s764. Durante esa práctica, perdió el control del auto a alta velocidad, se despistó y quedó atrapado en la cama de leca, lo que provocó una bandera roja.

La sesión también había sido detenida por un trompo de Charles Leclerc con su Ferrari. Por ambos incidentes, la Dirección de Carrera extendió el entrenamiento durante 13 minutos para recuperar tiempo de rodaje.

El antecedente de la primera práctica

En la FP1, Colapinto había terminado 12° con un registro de 1:25.409, a 2 segundos y 192 milésimas de Antonelli, quien también había sido el más rápido. Gasly concluyó décimo, con un tiempo aproximadamente medio segundo mejor que el del argentino.

El piloto de Alpine llegaba al Gran Premio de Catar después de finalizar sexto en Las Vegas, resultado con el que igualó su mejor posición en la Fórmula 1. En el circuito de Lusail participa por tercera vez en su carrera y, de acuerdo con la información publicada, todavía no había sumado puntos allí.

La clasificación del Gran Premio de Catar se disputará luego de la tercera práctica, mientras que la carrera está prevista para el domingo.