El periodista tenía 66 años y atravesaba un cáncer de riñón. Sus compañeros lo despidieron al aire de TN y destacaron su trayectoria en la cobertura de hechos políticos y de actualidad.

El periodista Javier Lozano murió este sábado a los 66 años. Atravesaba un cáncer de riñón que había deteriorado su salud durante los últimos meses. Sus compañeros de TN lo despidieron al aire con un homenaje a su trayectoria.

Lozano fue durante décadas cronista de TN y eltrece, donde cubrió elecciones, la actividad del Congreso de la Nación y otros acontecimientos centrales de la actualidad argentina.

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El homenaje de sus compañeros en TN

La noticia fue comunicada durante la emisión por Santiago Dorrego y Paula García, quienes compartieron imágenes y videos de archivo de algunas de sus coberturas más recordadas.

“Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos de su trabajo en la calle, de su compromiso”, expresó García. También destacó el vínculo que Lozano había construido con sus colegas y envió un abrazo a sus familiares y amigos.

César Rodríguez, compañero de Lozano en Telenoche, resaltó tanto su desempeño profesional como su calidad humana. “A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional”, sostuvo.

Rodríguez agregó que Lozano era “una excelente persona”, con estricto manejo de la información y buena predisposición. “Era un tipazo”, concluyó.

La trayectoria de Javier Lozano

Lozano había ingresado a Artear en junio de 1987 como acreditado en Tribunales. Luego trabajó como productor de Telenoche y más tarde se desempeñó como cronista de ambas señales.

Además, fue periodista acreditado en la Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación. En 2020, durante la cuarentena por el coronavirus, se incorporó al equipo de TN.com.ar como editor.

En aquella oportunidad, había señalado que sumarse al periodismo gráfico era un viejo anhelo, ya que toda su formación había sido en ese ámbito. También había expresado que mantenía su pasión por la televisión y expectativa por el nuevo desafío profesional.

Lozano era fanático de Estudiantes y amante de los animales. En sus redes sociales compartía imágenes de sus mascotas, amigos y colegas.

Su última publicación en Instagram había sido el 4 de julio, cuando se reunió a almorzar con compañeros de TN y Sergio Lapegüe.

En X, realizó una publicación posterior a la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió ante España. En ese mensaje felicitó al equipo español y destacó a la selección argentina, al cuerpo técnico y a Leo Messi.