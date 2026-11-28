Los vehículos intentaban salir de la provincia por el puesto limítrofe de Desaguadero. La Policía indicó que la carga era de dudosa procedencia y que uno de los transportes no tenía documentación.

Maíz de dudosa procedencia era transportado en tres camiones que fueron retenidos durante la madrugada del viernes en el puesto limítrofe de Desaguadero, cuando intentaban salir de la provincia de San Luis.

Según informó la Policía Caminera y Seguridad Vial, los procedimientos se realizaron en dos operativos y permitieron retener preventivamente los vehículos y un total de 84 toneladas de maíz en grano.

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Dos operativos en el puesto de Desaguadero

El primer procedimiento ocurrió alrededor de las 00:30. En ese momento, los efectivos interceptaron dos camiones que trasladaban 56 mil kilos de cereal.

Durante el control, los uniformados constataron que la mercadería era de dudosa procedencia y que la documentación presentada para su traslado era falsa, de acuerdo con la información policial consignada.

Una hora después, los agentes interceptaron otro camión que transportaba 28 mil kilos de maíz. En este caso, el vehículo no contaba con la documentación correspondiente.

Ante las irregularidades detectadas, las autoridades dispusieron la retención preventiva tanto de los camiones como de la carga. Los operativos contaron con la colaboración de personal del Cosafi.

La información fue difundida el sábado 28 de noviembre de 2026, luego de los procedimientos realizados durante la madrugada del viernes.