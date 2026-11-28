El equipo brasileño ganó 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo con un gol de Ramón Sosa y obtuvo su cuarto título continental.

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo brasileño conquistó su cuarto título continental gracias a un gol de Ramón Sosa en el inicio del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira alcanzó la línea de Flamengo como uno de los equipos brasileños con más conquistas en la historia del torneo. Sus títulos fueron obtenidos en las ediciones de 1999, 2020, 2021 y 2026.

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El gol de Ramón Sosa definió la final

El partido tuvo un primer tiempo friccionado, con Palmeiras como dueño de la posesión y Estudiantes replegado para cerrar los espacios. La ocasión más clara de esa etapa fue un remate que pegó en el palo tras una jugada individual de Lucas Evangelista y un rebote en Marcos Rojo.

Palmeiras golpeó en los primeros minutos del complemento. Tras un centro de Arthur Gabriel y un desvío de cabeza de Jhon Arias, Ramón Sosa quedó frente al arco y definió de zurda para marcar el 1-0.

Con la ventaja, el equipo brasileño se replegó y Estudiantes asumió el control de la pelota. El arquero Carlos Miguel resultó determinante para sostener el resultado, especialmente ante una chilena de Guido Carrillo y un cabezazo de Edwuin Cetré.

El Pincha buscó el empate hasta el final, pero no logró superar la resistencia defensiva de Palmeiras. Tomás Palacios tuvo una oportunidad clara y, en el tiempo agregado, el equipo argentino mantuvo la presión sin conseguir llevar la definición al alargue.

Estudiantes quedó cerca de su quinto título

Con la derrota, Estudiantes no pudo alcanzar su quinta Copa Libertadores. El club platense había conquistado las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2010, y quedó igualado con River Plate en cuatro títulos.

El último campeón argentino del certamen había sido River Plate, que obtuvo la Copa Libertadores en 2018. Desde entonces, según el material suministrado, los equipos brasileños mantuvieron el dominio en las últimas ocho ediciones.

Brasil también superó a Argentina como el país con más títulos de la Copa Libertadores. Palmeiras, Flamengo y los demás clubes brasileños consolidaron el liderazgo de ese país en el historial de la competencia.

Palmeiras jugará la Recopa Sudamericana contra Boca

La consagración clasificó a Palmeiras para la Recopa Sudamericana 2026, donde enfrentará a Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana. La serie está prevista para el 17 y el 24 de febrero de 2027, con el partido de ida en la Bombonera y la revancha en el Allianz Parque de San Pablo.

Abel Ferreira alcanzó además su tercer título de la Libertadores como entrenador de Palmeiras e igualó a Osvaldo Zubeldía entre los técnicos más ganadores del certamen, solo por detrás de Carlos Bianchi.