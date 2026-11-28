La decisión fue tomada por 18 votos contra 3. El organismo no analizó la urgencia ni el riesgo de daño irreparable y destacó compromisos asumidos por el Reino Unido sobre el proyecto Sea Lion.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La resolución fue difundida durante una audiencia pública realizada en Hamburgo, Alemania.

Según la decisión, los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago. Los magistrados consideraron que esa cuestión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

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En consecuencia, el organismo entendió que no estaban verificados los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia. Por ese motivo, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina.

Los compromisos asumidos por el Reino Unido

La resolución dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre:

No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

El Tribunal aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Cómo continuará el litigio

El organismo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, prevista entre diciembre próximo y enero de 2027. El litigio iniciado por la Argentina el 28 de septiembre continuará en esa instancia.

El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.