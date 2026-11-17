El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración para encontrar a Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna, vistas por última vez sin que se informaran más detalles sobre el caso.

Dos hermanas de 12 y 11 años son buscadas en la provincia de Córdoba. El Ministerio Público Fiscal pidió colaboración para encontrar a Mía Azul Luna y Alma Celeste Luna, quienes se encuentran desaparecidas.

La solicitud fue realizada por la Unidad Territorial Integrada 14, que difundió las características físicas de las niñas y habilitó distintos canales para recibir información.

Publicidad

Cómo son las niñas buscadas

Mía Azul Luna tiene 12 años, mide 1,40 metros, es de contextura delgada y tiene el pelo castaño claro, cortado a la altura de los hombros, con flequillo recto.

Alma Celeste Luna tiene 11 años, mide aproximadamente 1,30 metros, es de contextura delgada y tiene el pelo oscuro, también cortado a la altura de los hombros y con flequillo recto.

Dónde aportar información

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse con la Unidad Territorial Integrada 14, ubicada en Boulevard Los Alemanes 6778, barrio Argüello Norte, en la ciudad de Córdoba.

También se encuentran disponibles los teléfonos 4481016, internos 34661, 34662, 34663 y 34664. La información puede entregarse además en cualquier dependencia policial o judicial.

La búsqueda es coordinada por las autoridades judiciales y policiales de la provincia.