Desde La Pampa, el diputado cuestionó la condena contra su madre y afirmó que La Cámpora trabajará para que pueda competir en las próximas elecciones.

Máximo Kirchner confirmó que buscará que Cristina Kirchner sea candidata en las elecciones de 2027. El diputado hizo el anuncio durante una visita a Telén, La Pampa, y sostuvo que La Cámpora impulsará esa posibilidad hasta el cierre de listas.

“Vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día”, afirmó el legislador en declaraciones radiales. También planteó que la decisión sobre quién debe competir debería quedar en manos de los votantes.

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La situación judicial de Cristina Kirchner

La definición se produjo mientras la expresidenta cumple prisión domiciliaria y mantiene una condena de seis años, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia corresponde a la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta. La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo en junio de 2025.

Máximo Kirchner cuestionó el proceso judicial y puso en duda su imparcialidad. Según planteó, la intervención de los tribunales no debería reemplazar la discusión política ni limitar la posibilidad de elección de la ciudadanía.

“No tenemos problema en competir con nadie pero queremos competir”, expresó el diputado, quien calificó de injusta la condena contra su madre.

Críticas al Gobierno de Javier Milei

Durante su recorrida por La Pampa, Kirchner también criticó la gestión del presidente Javier Milei. Sostuvo que la economía se encamina a una recesión y cuestionó los pronósticos oficiales sobre la inflación.

Además, afirmó que la riqueza se concentra en pocas manos. En ese contexto, vinculó la situación judicial de Cristina con el avance del programa económico del Gobierno y sostuvo que sus responsables podrían haber previsto que un deterioro económico llevara a parte de la sociedad a volver a considerar a la expresidenta como alternativa electoral.

El planteo sobre el RIGI y la interna peronista

Otro de los ejes de sus declaraciones fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado defendió la revisión de sus proyectos y cuestionó a dirigentes peronistas que, según dijo, rechazan esa posibilidad.

Como argumento, comparó ese planteo con las auditorías aplicadas a universidades públicas, pensiones por discapacidad y programas destinados a sectores vulnerables.

Sin mencionar nombres, también apuntó contra sectores que acompañaron la Ley Bases y la nueva Ley de Tierras. Durante su visita a La Pampa estuvo junto al gobernador Sergio Ziliotto, mientras dirigentes de su espacio participaron del encuentro por el Día de la Militancia en San Fernando, convocado por el Frente Renovador.

La diputada Mayra Mendoza asistió en representación de La Cámpora. Según el material, Mendoza dijo que había hablado con Cristina ese mismo día y que la encontró preocupada por cambios vinculados con la discapacidad. También sostuvo que la agenda de la expresidenta excede la discusión sobre las primarias.

Durante la recorrida pampeana, Máximo Kirchner compartió en redes un llamado telefónico de su madre a jubilados militantes, con quienes conversó.