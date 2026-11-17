La Selección argentina se impuso con dobletes de Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, además de un gol de Alexis Mac Allister, en el último amistoso del año.

La Selección argentina cerró el año con una contundente goleada por 7-0 ante Costa Rica, en un amistoso internacional disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni marcó diferencias desde el comienzo y definió el partido durante el tramo final del primer tiempo. Nicolás Paz abrió el marcador a los siete minutos y volvió a convertir a los 38.

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Julián Álvarez amplió la ventaja a los 34 minutos y anotó nuevamente a los 42, luego de una asistencia de Gianluca Prestianni. Con esos cuatro goles, Argentina se fue al descanso con una diferencia amplia y un dominio total del juego.

Franco Mastantuono marcó dos goles

En el comienzo del segundo tiempo, Franco Mastantuono convirtió el quinto tanto a los dos minutos, tras una asistencia de Máximo Perrone. El futbolista, que ingresó en el entretiempo, volvió a marcar a los 42 minutos para sellar el 7-0.

Entre ambos goles apareció Alexis Mac Allister, quien recuperó una pelota al borde del área, eludió a dos rivales y definió entre las piernas del arquero costarricense Patrick Sequeira a los 32 minutos.

Costa Rica tuvo su situación más clara en el primer tiempo, cuando Josimar Méndez remató de primera tras una jugada de Gerald Taylor. Sin embargo, Emiliano “Dibu” Martínez respondió con una reacción y desvió el disparo.

El balance de Argentina en 2026

El triunfo cerró la última fecha FIFA de 2026 para el conjunto nacional. Según el material difundido, Argentina disputó 17 partidos durante el año, con 14 triunfos, tres empates en el tiempo reglamentario —dos victorias en el alargue ante Cabo Verde y Suiza y una derrota frente a España— y una derrota ante Uruguay.

Síntesis

Argentina 7-0 Costa Rica. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba. Árbitro: Bruno Arleu (Brasil). VAR: Rodrigo Guarizo (Brasil).

Goles: Nicolás Paz, a los 7 y 38 minutos del primer tiempo; Julián Álvarez, a los 34 y 42 del primer tiempo; Franco Mastantuono, a los 2 y 42 del segundo tiempo; y Alexis Mac Allister, a los 32 del complemento.