Después de cuatro meses, la histórica trabajadora radial habló por primera vez en una entrevista exclusiva con El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM.

Arias relató el conflicto que puso fin a 27 años de trabajo, acusó al propietario de Radio Mercedes, José Hugo Dutto, de haberle impedido abandonar el establecimiento y describió las consecuencias personales del episodio. Su abogada, la Dra. Rosanna Sosa, explicó que existen actuaciones judiciales por una posible privación ilegítima de la libertad y un reclamo laboral.

VILLA MERCEDES. Después de cuatro meses de silencio público, Silvana Arias decidió contar su versión sobre los acontecimientos que marcaron el final de sus 27 años de trayectoria en Radio Mercedes. En una entrevista exclusiva concedida a Daniel Arce, conductor de El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, la reconocida trabajadora radial reconstruyó los momentos que, según denunció, vivió en su antiguo lugar de trabajo y que derivaron en su desvinculación de la emisora.

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Acompañada por su representante legal, la Dra. Rosanna Sosa, Arias describió una relación laboral que, según manifestó, había comenzado a deteriorarse años atrás y que terminó con un episodio ocurrido el miércoles 15 de julio de 2026, cuando aseguró que José Hugo Dutto, propietario y director de Radio Mercedes, le impidió abandonar las instalaciones.

Su relato incluyó acusaciones de maltrato verbal, impedimentos para salir del establecimiento, forcejeos, la intervención de trabajadores de un comercio cercano y una comunicación con el servicio de emergencias 911.

La entrevista también permitió conocer el estado de las actuaciones judiciales según su abogada, quien explicó que se tramitan cuestiones diferenciadas en los ámbitos penal y laboral.

Cuatro meses de silencio para recuperarse

Desde el comienzo de la conversación, Arias explicó por qué había decidido mantenerse alejada de las entrevistas y declaraciones públicas durante los meses posteriores al episodio.

“Gracias por respetar mi tiempo. Es un tiempo que me tomé después de algo muy grave que sucedió. Algo muy grave a nivel laboral, a nivel personal”, expresó.

La exintegrante de Radio Mercedes aseguró que necesitó un período de recuperación emocional antes de sentirse preparada para hablar públicamente.

“Necesitaba este tiempo para rearmarme psicológicamente y personalmente”, manifestó.

Arias recordó que, durante los primeros días posteriores a lo ocurrido, sus representantes legales habían realizado declaraciones sobre el caso. Sin embargo, ella prefirió no exponerse públicamente.

La decisión estuvo vinculada, según explicó, con su estado emocional y con la necesidad de recuperar la estabilidad después de una experiencia que describió como profundamente traumática.

El final de 27 años de trabajo en Radio Mercedes

Uno de los momentos de mayor carga emotiva de la entrevista llegó cuando Silvana recordó su extensa trayectoria en la emisora.

“Veintisiete años trabajé. Veintisiete años ininterrumpidos en Radio Mercedes. Nunca pensé irme de esa manera”, afirmó.

Durante ese tiempo, su voz formó parte de la programación de la radio, acompañando a generaciones de oyentes.

Arias explicó que existía una diferencia entre la imagen que transmitían diariamente al aire y las situaciones que, según su versión, atravesaba fuera del micrófono.

“Vos al aire salís bien. La gente te espera bien. Pero detrás del micrófono a veces era otra cosa”, señaló.

Aclaró que la relación con el director de la emisora no había sido permanentemente conflictiva.

“A veces estábamos bien, a veces estábamos mal”, reconoció.

Sin embargo, sostuvo que las discusiones se habían vuelto cada vez más frecuentes y que, con el transcurso del tiempo, comenzaron a aumentar de intensidad.

Según su testimonio, el deterioro de la relación se había profundizado particularmente durante los últimos ocho años, período en el que comenzó a consultar con profesionales del derecho.

Las discusiones previas y el maltrato que denunció

Silvana relató que los desacuerdos con Dutto no comenzaron el día del episodio que motivó su denuncia.

Por el contrario, aseguró que existían antecedentes de discusiones fuertes.

“Este último tiempo, unos ocho años, ya empezaron estos encontronazos fuertes, que fue cuando ya empecé a consultar con mis abogados”, explicó.

En ese contexto, manifestó que las diferencias profesionales fueron acompañadas por expresiones que consideró denigrantes hacia su condición de mujer.

“Una cosa es discutir y otra cosa es que te griten”, sostuvo.

La entrevistada consideró que una discusión laboral no puede justificar situaciones que afecten la dignidad de una persona.

“Él me denigró como mujer. A veces yo digo que una palabra duele más que un golpe”, expresó.

También señaló que, durante las discusiones, se le había reprochado que su carrera profesional había sido posible gracias a las oportunidades brindadas por el propietario de la radio.

Lejos de desconocer ese aspecto, Arias reconoció que Dutto le había permitido desarrollarse profesionalmente dentro de su emisora, aunque reivindicó el esfuerzo personal que sostuvo durante casi tres décadas.

“No le niego el mérito, porque él me dio la oportunidad de estar trabajando en su emisora, de llegar a donde llegué”, afirmó.

Pero inmediatamente agregó:

“Si se lo pagué, se lo tiene bien pago, porque fueron 27 años de lealtad”.

Una vida dedicada al trabajo y a la radio

Arias recordó las exigencias de su actividad cotidiana y los horarios que cumplía durante su extensa trayectoria.

Según relató, comenzaba sus jornadas muy temprano y trabajaba habitualmente durante los fines de semana.

“A las cinco de la mañana me levantaba”, contó.

También recordó que sus obligaciones laborales incluían sábados, domingos y jornadas vinculadas con actividades y festivales.

La entrevistada reconoció que muchas de esas exigencias habían sido aceptadas por ella misma, pero consideró que ese compromiso debía ser valorado.

“Yo soy leal y soy transparente y yo cuando tengo que trabajar, te trabajo”, manifestó.

Para Arias, el modo en que terminó la relación laboral representó una ruptura dolorosa con una institución a la que había dedicado buena parte de su vida.

El miércoles 15 de julio: cómo comenzó la discusión

Al reconstruir el episodio que dio origen a las actuaciones judiciales, Silvana ubicó los hechos durante la mañana del 15 de julio de 2026, momentos antes del comienzo de la programación habitual.

Durante la entrevista aclaró que el desacuerdo inicial no había sido simplemente por la información meteorológica, como había trascendido en algunas versiones.

Según explicó, existía una diferencia de criterio relacionada con la manera en que se estaba desarrollando parte del contenido de la emisora.

Arias manifestó que consideraba que se estaban reproduciendo prácticas de otra radio, algo con lo que no estaba de acuerdo.

“La gente a las ocho de la mañana quiere saber los datos del tiempo de Villa Mercedes, cómo está el tiempo en Villa Mercedes”, explicó.

La trabajadora señaló que había manifestado su desacuerdo con esa forma de hacer radio, porque consideraba importante mantener una identidad propia.

“Me parece que estamos haciendo una copia de tal y tal emisora”, recordó haberle dicho al director.

Según su relato, esa observación provocó una discusión que rápidamente aumentó de intensidad.

“Cuando le dije así, empezó la discusión”, manifestó.

Arias aseguró que, cuando comenzaron los gritos, decidió poner fin al intercambio y retirarse del establecimiento.

“Le digo, a mí no me va a gritar ni usted ni nadie”, recordó.

La acusación más grave: aseguró que le cerraron la puerta y le impidieron salir

El testimonio adquirió especial gravedad cuando Arias describió lo que, según su denuncia, ocurrió al intentar abandonar Radio Mercedes.

“Me quiero ir, agarro mis cosas, me voy. Y cuando me quiero ir, este señor se me adelanta y se me interpone en la puerta”, relató.

Según su versión, Dutto se habría colocado frente a la salida e impedido que pudiera abandonar libremente las instalaciones.

“Me cerró la puerta. Se interpuso entre la puerta y yo. Me cerró la puerta con un pasador y la salida a la calle”, aseguró.

Arias sostuvo que la situación excedió una discusión verbal y se transformó en un episodio en el que sintió restringida su libertad de movimiento.

Durante la entrevista insistió en que nunca había atravesado una experiencia semejante y que, después de tantos años de relación laboral, no imaginaba encontrarse en esas circunstancias.

“Yo jamás en 27 años le falté el respeto. Siempre, ustedes habrán notado que yo lo trataba de usted”, señaló.

Estas manifestaciones constituyen parte de la denuncia de Arias y son objeto de actuaciones judiciales, sin que de la entrevista surja una resolución que determine responsabilidad penal.

La discusión continuó en la calle y aparecieron los primeros testigos

Uno de los detalles que Arias consideró fundamentales fue la intervención de personas que se encontraban trabajando frente a la emisora.

Según relató, en un momento del conflicto logró llegar al sector exterior, pero la discusión continuó.

“Esto no fue solamente adentro, sino que la discusión siguió en la calle”, afirmó.

Arias aseguró que intentaba dirigirse hacia su automóvil cuando el propietario de la radio volvió a interponerse en su camino.

“Él se había interpuesto en la reja en esta ocasión, que tampoco me dejaba salir hacia el auto. Yo quería irme hacia el auto”, describió.

Fue entonces cuando, según su relato, intervinieron trabajadores de una leñería ubicada frente a Radio Mercedes.

“Fueron vecinos, trabajadores de enfrente, hombres. Los muchachos de la leña, como se dice habitualmente”, explicó.

La entrevistada manifestó su agradecimiento hacia esas personas, a quienes aseguró no conocer personalmente.

Según su versión, los trabajadores observaron el intercambio e intervinieron verbalmente para pedir que se le permitiera retirarse.

“Se cruzó esta gente que le dijo que me dejara salir”, recordó.

También afirmó que, durante ese episodio, Dutto la habría tomado de los brazos y empujado para que volviera a ingresar al establecimiento.

“Él me agarraba los brazos, me empujaba para que yo entrara”, sostuvo.

Arias explicó que, para evitar que continuara el conflicto en la vía pública, terminó aceptando regresar al interior de la emisora.

Pero aclaró que lo hizo pensando que podrían conversar sin nuevos enfrentamientos.

El segundo ingreso y una nueva situación de encierro, según su relato

Silvana contó que aceptó ingresar nuevamente porque creyó que existían posibilidades de resolver el desacuerdo mediante el diálogo.

En esa decisión, según explicó, también influyó la presencia de los trabajadores del comercio cercano, quienes permanecían en las inmediaciones.

“Yo cedí a entrar, pero para hablar bien, no para seguir la discusión y que me cerraran nuevamente la puerta con pasador”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que una vez adentro volvió a encontrarse con una situación que le impedía salir.

“Cuando veo que esto no sucede porque me volvés a cerrar la puerta, se cierran ventanas y demás, yo empiezo a decir que si no me dejás salir, grito”, relató.

Arias sostuvo que recibió una respuesta que incrementó su desesperación.

Según su testimonio, le dijeron que podía gritar todo lo que quisiera porque no iba a salir del lugar.

La entrevistada describió ese momento como uno de los más angustiantes de toda la experiencia.

Los compañeros de trabajo y la decisión de llamar al 911

Durante el episodio, otros trabajadores de Radio Mercedes se encontraban desarrollando sus tareas.

Arias explicó que inicialmente no estaban al tanto de la magnitud del enfrentamiento porque se encontraban participando de la programación.

“Estaban mis compañeros adentro, en programa, que ellos ignoraban la discusión que había”, relató.

Cuando comenzó a pedir ayuda, algunos compañeros se acercaron.

Según su versión, solicitaron que se le permitiera salir, pero no lograron resolver la situación.

Arias también expresó comprensión hacia la posición de esos trabajadores, considerando que podían sentirse condicionados por la necesidad de conservar sus empleos.

“Yo los entiendo, porque obviamente no querés perder la fuente de trabajo”, señaló.

En medio del conflicto, uno de sus compañeros le habría sugerido comunicarse con la Policía.

“Uno de ellos dice: Silvana, llamá al 911. Así lo hice”, explicó.

La trabajadora confirmó que fue ella misma quien realizó la llamada de emergencia mientras permanecía dentro de la emisora.

La llamada al 911 y el forcejeo con la puerta

El momento más intenso del relato llegó cuando Arias reconstruyó la comunicación con el operador del servicio de emergencias.

Según su declaración, mientras hablaba con el personal policial, continuaba intentando abrir la puerta para abandonar el establecimiento.

“Llamé al 911, que esas grabaciones están”, aseguró.

La entrevistada afirmó que el operador le aconsejaba no enfrentar a la otra persona involucrada.

Sin embargo, explicó que se encontraba atravesando un estado de nerviosismo y desesperación.

“Nunca en la vida me pasó algo así, de querer salir de ese lugar”, manifestó.

Arias describió que intentaba abrir la puerta mientras, según su versión, Dutto ejercía fuerza desde el otro lado para impedirlo.

“Él empujando una puerta para que yo no la abra y yo empujando el picaporte, tirando para abrir”, relató.

La trabajadora recordó que, pese a la diferencia física que señaló entre ambos, continuó intentando salir.

“¿De dónde saqué las fuerzas? No lo sé. Son las fuerzas que te da Dios a veces”, expresó.

Finalmente, según su testimonio, consiguió abrir parcialmente la puerta y abandonar el lugar.

“De tanto tirar y tirar, logro abrir un poquito y salgo”, contó.

La indicación policial y el comienzo de las denuncias

Una vez fuera de la emisora, Arias aseguró que continuaba comunicada con el operador del 911.

Describió que se encontraba emocionalmente alterada y que no sabía cómo proceder.

“Yo estaba desencajada, no sabía qué hacer”, recordó.

Según manifestó, el efectivo policial que la atendía le indicó que debía dirigirse a la Comisaría Novena para realizar la denuncia correspondiente.

“Ahí fue cuando el policía me dijo que me fuera a la Comisaría Novena, que hiciera la denuncia”, explicó.

Ese episodio marcó, de acuerdo con su relato, el comienzo de un proceso que involucró presentaciones judiciales, asesoramiento profesional y actuaciones ante el Ministerio Público Fiscal.

“Ahí comenzó todo este peregrinar de denuncias, abogados, fiscalía y demás”, expresó.

Arias y su representante legal sostuvieron durante la entrevista que las grabaciones del llamado al 911 fueron incorporadas a las actuaciones judiciales.

La existencia, el contenido íntegro y el alcance probatorio de esos registros no fueron verificados de manera independiente por este medio para esta publicación.

La investigación penal: indicios de una posible privación ilegítima de la libertad

La Dra. Rosanna Sosa explicó que el conflicto derivó en actuaciones en dos ámbitos diferentes: el penal y el laboral.

Sobre la primera cuestión, sostuvo que la denuncia ingresó inicialmente por la Unidad de Abordaje Fiscal, donde se realizaron diligencias preliminares.

Según detalló, durante esa etapa se convocó a testigos, se requirió la intervención de personal vinculado con el 911 y se solicitaron las grabaciones de la comunicación de emergencia.

La letrada señaló que, una vez reunidos esos elementos, el fiscal interviniente elevó las actuaciones a la fiscalía correspondiente.

De acuerdo con Sosa, esa remisión se produjo con una valoración sobre la posible existencia de un delito.

“Con todos esos elementos juntados en el expediente, el fiscal de la unidad de abordaje elevó las actuaciones a la fiscalía de turno con indicios de la posible comisión del delito de privación ilegítima de la libertad”, explicó.

La abogada remarcó que, según su interpretación de las actuaciones, no se trataba únicamente de la calificación propuesta por la denunciante y su representación legal.

“No solamente lo dijimos en la denuncia, sino que hay una valoración del fiscal de la unidad de abordaje”, sostuvo.

Es importante precisar que la existencia de indicios para investigar no equivale a una declaración judicial de culpabilidad ni supone que se haya acreditado la comisión del delito.

La causa penal y la intervención del fiscal Holguín

Durante la entrevista, Sosa indicó que las actuaciones habían sido remitidas a la fiscalía a cargo del Dr. Holguín.

Según explicó, la elevación se había producido durante agosto y su representación esperaba una decisión sobre la continuidad del proceso.

La letrada mencionó el artículo 108 del Código Procesal Penal de San Luis y señaló que, conforme a su interpretación de los plazos, correspondía esperar un pronunciamiento fiscal.

También aclaró que una de las posibilidades contempladas era avanzar hacia una eventual formulación de cargos, aunque existían otras alternativas procesales.

“Es posible, dentro de todas las opciones que tiene ese artículo, que el fiscal pueda formular cargos”, manifestó.

La abogada reconoció expresamente que la fiscalía podía adoptar distintas decisiones, incluida la de no avanzar con una formulación de cargos o disponer el archivo de las actuaciones, según correspondiera.

Al momento de la entrevista, Sosa indicó que todavía no se habían formulado cargos y que aguardaban una resolución del fiscal interviniente.

Por lo tanto, las referencias a una posible privación ilegítima de la libertad deben entenderse como parte de una investigación y de las manifestaciones de la representación legal, no como una condena o una responsabilidad penal establecida.

El reclamo laboral por 27 años de servicio

La segunda cuestión abordada por la representante legal corresponde al ámbito laboral.

Sosa explicó que, a raíz de las circunstancias denunciadas, Arias se consideró despedida por injuria laboral y comenzó el reclamo correspondiente ante la Justicia.

La letrada sostuvo que su representada había trabajado 27 años para la emisora y que, según manifestó, no había recibido los pagos que consideraba correspondientes tras la ruptura de la relación laboral.

“Es una persona que en su lugar de trabajo sufrió una violencia laboral que dio lugar a que se considerara despedida por injuria laboral”, expresó Sosa.

La abogada explicó que esa situación motivó el inicio de actuaciones ante el juzgado laboral competente.

Asimismo, diferenció expresamente esa controversia del proceso penal.

Mientras el reclamo laboral procura resolver cuestiones vinculadas con la relación de empleo y las obligaciones económicas que eventualmente correspondan, la investigación penal aborda las conductas denunciadas desde la perspectiva del derecho penal.

Silvana negó haber recibido dinero o alcanzado un acuerdo económico

Otro punto que Arias quiso aclarar durante la entrevista estuvo relacionado con versiones que, según manifestó, circularon durante los meses posteriores a su desvinculación.

La trabajadora aseguró que escuchó comentarios que atribuían su silencio a un supuesto arreglo económico con el propietario de la emisora.

Frente a esas versiones, fue categórica.

“Yo no tuve ningún arreglo económico”, afirmó.

También aseguró que, hasta el momento de su declaración pública, no había recibido pagos vinculados con la finalización de su relación laboral.

“A mí no se me pagó ni el mes de trabajo, ni los 27 años de trabajo. Lo aclaro”, expresó.

Y añadió:

“No recibí ni un solo centavo por parte del director de Radio Mercedes”.

Se trata de afirmaciones realizadas por Arias en la entrevista, que forman parte del conflicto laboral y cuya eventual resolución corresponde a las instancias competentes.

La entrevistada insistió en que pretende resolver la controversia por las vías judiciales.

“Conmigo de la única manera que va a arreglar va a ser en la justicia”, sostuvo.

Por su parte, Sosa explicó que un eventual acuerdo o reclamo económico en materia laboral es diferente de la investigación penal.

Según su interpretación jurídica, el delito cuya posible comisión se investiga no puede resolverse simplemente mediante una compensación económica entre las partes.

Por qué no se fue antes: la dependencia económica y el temor a perder el trabajo

Durante la conversación, Daniel Arce planteó una de las preguntas que suelen surgir frente a conflictos laborales prolongados: por qué Arias había permanecido tantos años en la emisora si existían desacuerdos importantes.

La respuesta fue una de las reflexiones más significativas de la entrevista.

“Daniel, te vas cuando podés. Te vas cuando podés”, afirmó.

Arias explicó que las obligaciones económicas, la necesidad de sostener un ingreso y la incertidumbre respecto de su futuro laboral influyeron en sus decisiones.

“Cuando vos pensás, tengo que pagar un alquiler, tengo un mes tras otro de alquiler, tengo impuestos que pagar”, relató.

También sostuvo que Dutto tenía, según su percepción, una gran capacidad para convencerla de continuar trabajando luego de los conflictos.

“Tenés a una persona que te convence con tanta facilidad, agachás la cabeza y seguís”, manifestó.

En ese contexto, reveló que en oportunidades anteriores se había retirado temporalmente de la radio después de discusiones.

Según afirmó, durante esas ausencias se comunicaba al aire que estaba enferma, algo que negó.

“Yo no estaba enferma. Al aire se decía que estaba enferma”, señaló.

La entrevistada también aseguró que, en aquellas circunstancias, recibía llamados para que regresara y que el director incluso habría concurrido a las inmediaciones de su domicilio para intentar contactarla.

Esas manifestaciones forman parte de su testimonio personal y no constituyen por sí mismas hechos comprobados de manera independiente.

Las consecuencias psicológicas del episodio

Arias describió el impacto emocional que, según explicó, tuvo el conflicto en su vida cotidiana.

Durante los meses posteriores, decidió mantenerse alejada de la exposición pública porque no se encontraba en condiciones de afrontar entrevistas.

La trabajadora recordó que la audiencia la había conocido durante años como una persona alegre, cercana y espontánea.

“A mí la gente siempre me vio, me conoció como la Silvana, contenta, simpática y demás”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que después de lo ocurrido no se sentía preparada para mostrarse públicamente.

“Imaginate que yo no quería aparecer en la forma en que yo estaba”, expresó.

Durante la entrevista reveló que comenzó un proceso de acompañamiento psicológico que, según sus propias palabras, le permitió recuperar paulatinamente la fortaleza necesaria para afrontar la situación.

“Gracias a mi terapia psicológica, mi psicólogo, me estoy rearmando de a poquito y tomando más fuerzas”, explicó.

Arias vinculó directamente ese proceso con su decisión de hablar públicamente después de cuatro meses.

La solidaridad de colegas y oyentes

Hacia el cierre de la entrevista, Silvana dedicó palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron después de su salida de Radio Mercedes.

Destacó especialmente el respaldo de trabajadores de prensa, colegas y personas que se comunicaron con ella.

También agradeció a Daniel Arce y al equipo de El Potenciómetro por haber abordado el tema desde sus primeros momentos.

“Gracias por haber tocado este tema. Gracias a todos los colegas que se solidarizaron conmigo”, manifestó.

La entrevistada reveló que algunos compañeros de profesión incluso se ofrecieron a ayudarla económicamente ante la pérdida de su fuente laboral.

“Es impagable, porque yo quedaba sin trabajo de la noche a la mañana”, expresó.

Arias también extendió su reconocimiento a los oyentes que le enviaron mensajes de apoyo durante estos meses.

“No tengo palabras”, señaló al recordar esas muestras de solidaridad.

La expectativa de Silvana frente a la Justicia

Antes de finalizar la entrevista, Daniel Arce consultó a Arias sobre sus expectativas respecto de la actuación judicial.

La trabajadora evitó atribuir las demoras a una supuesta influencia del propietario de la radio y manifestó confianza en que el proceso avanzará.

“Yo sé que esta vez la justicia va a actuar”, afirmó.

También expresó que espera que las autoridades judiciales puedan evaluar los hechos denunciados y determinar lo que corresponda.

“Tengo mucha fe que la justicia de la provincia de San Luis, en este caso, no me va a defraudar”, sostuvo.

Arias insistió en que su principal objetivo es que se esclarezca lo sucedido y que las actuaciones tengan una resolución conforme a derecho.

Su declaración pública concluyó con una frase que sintetizó el sentido que quiso darle a su presentación ante los micrófonos de VMI Radio.

“Yo no tengo más que la verdad. Mi bandera es la verdad. Lo que vengo a contar”, expresó.

Una entrevista que abre un nuevo capítulo

La aparición pública de Silvana Arias constituye un nuevo capítulo en un conflicto que involucra a una histórica trabajadora de radio y al propietario de la emisora en la que desarrolló 27 años de actividad.

Su testimonio permitió conocer en detalle la versión de los acontecimientos que motivaron su desvinculación, las circunstancias que denuncia haber atravesado, la intervención que atribuye a terceros y la situación judicial explicada por su representante legal.

La exposición pública de estas acusaciones exige distinguir cuidadosamente entre el relato de la denunciante, las diligencias judiciales descriptas por su abogada y los hechos que eventualmente puedan ser acreditados durante el proceso.

Hasta el momento de la entrevista, según las declaraciones de la representación legal de Arias, no se había informado una formulación de cargos contra José Hugo Dutto.

El principio de presunción de inocencia debe ser respetado durante el desarrollo de cualquier investigación, del mismo modo que corresponde garantizar a la denunciante el derecho a presentar su versión y procurar una respuesta de las autoridades competentes.

El derecho a réplica de José Hugo Dutto

Villa Mercedes Info deja expresamente establecido que José Hugo Dutto, propietario de Radio Mercedes y persona señalada en las manifestaciones de Silvana Arias, goza plenamente del derecho a réplica.

En consecuencia, VMI Radio 88.1 FM, este portal periodístico y las redes sociales de Villa Mercedes Info quedan a su disposición para que pueda expresar su versión de los acontecimientos, realizar las aclaraciones que considere pertinentes y responder a las acusaciones efectuadas durante la entrevista.

La publicación de las declaraciones de Silvana Arias y de su representante legal no implica que Villa Mercedes Info dé por acreditadas las conductas denunciadas ni que anticipe conclusiones sobre eventuales responsabilidades penales o laborales.

Este medio reafirma su compromiso con la información responsable, el respeto por todas las personas involucradas, el derecho a ser escuchado, la presunción de inocencia y la pluralidad de voces.

Fuente: entrevista exclusiva a Silvana Arias y a la Dra. Rosanna Sosa, realizada por Daniel Arce en El Potenciómetro, VMI Radio 88.1 FM, el 18 de noviembre de 2026.