El acusado tiene 33 años y enfrenta cargos por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La adolescente tenía entre 12 y 13 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Un hombre de 33 años fue imputado en San Luis por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas contra una adolescente que tenía entre 12 y 13 años al momento de los episodios denunciados. Según la investigación, la niña quedó embarazada y dio a luz a un niño. La Justicia ordenó que el acusado cumpla prisión domiciliaria durante 60 días.

La audiencia se realizó este martes ante el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada. La fiscal adjunta Mercedes García, quien intervino como subrogante de la Fiscalía de Género N° 1, formuló los cargos por hechos que habrían ocurrido entre fines de 2024 y 2025.

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La investigación y las pruebas presentadas

De acuerdo con la acusación, el imputado habría aprovechado la cercanía y la confianza que mantenía con el entorno familiar de la adolescente para acercarse a ella y establecer un vínculo en condiciones de marcada desigualdad.

Entre las pruebas incorporadas por la Fiscalía figuran la denuncia, informes médicos y psicológicos, el testimonio de la víctima en Cámara Gesell y documentación del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito.

Uno de los elementos centrales de la investigación es un estudio genético que confirmó el vínculo biológico entre el acusado y el niño que dio a luz la adolescente. Según explicó García durante la audiencia, el análisis determinó una probabilidad de paternidad superior al 99,99%.

Con esos elementos, la Fiscalía acusó al hombre por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con amenazas simples, y solicitó 60 días de prisión preventiva. Como alternativas, planteó la prisión domiciliaria por el mismo período o la prohibición de ingresar a la localidad donde viven la víctima y su familia.

Las posiciones de la Fiscalía y la defensa

La defensora adjunta de Niñez N° 3, Belén Suárez, adhirió a la acusación y sostuvo que los hechos denunciados reflejan un aprovechamiento de la vulnerabilidad de la adolescente, tanto por su edad como por la desigualdad física frente al acusado.

Suárez también señaló que el relato brindado en Cámara Gesell permitió reconstruir los episodios denunciados y que los informes profesionales respaldaron la consistencia del testimonio. Por ese motivo, solicitó 90 días de prisión preventiva.

El abogado defensor, Iván Coria, negó los hechos atribuidos a su representado y cuestionó la acusación por amenazas. Aunque no objetó el resultado del estudio genético, consideró excesiva la prisión preventiva y argumentó que el imputado siempre respondió a los requerimientos judiciales. También mencionó sus responsabilidades familiares y laborales para pedir una medida menos restrictiva.

Prisión domiciliaria y permiso para trabajar

Tras escuchar a las partes, el juez Montiveros Chada tuvo por formulados los cargos y ordenó que el acusado cumpla prisión domiciliaria durante 60 días, bajo controles periódicos del organismo correspondiente.

La resolución le permite salir de lunes a viernes, entre las 7 y las 18, exclusivamente para cumplir con su actividad laboral. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en una medida más gravosa, incluida la prisión preventiva.

Además, indicó que los cuestionamientos de la defensa sobre la acusación por amenazas podrán ser analizados durante la investigación penal preparatoria.

La Fiscalía solicitó también recibir, mediante un anticipo jurisdiccional de prueba, el testimonio de una familiar de la adolescente e incorporar nuevos informes escolares, sanitarios y testimoniales para avanzar en el esclarecimiento del caso.