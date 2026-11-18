El joven, de 20 años, falleció por una herida punzocortante en el pecho. Un hombre de 22 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Un joven de 20 años murió luego de ser agredido con un arma blanca en el barrio 9 Viviendas de San Francisco del Monte de Oro. Por el hecho, un hombre de 22 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El episodio se conoció cuando personal policial recibió un requerimiento para acudir al barrio, donde una persona había resultado herida con un arma blanca. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital local, pero posteriormente falleció como consecuencia de una herida punzocortante en el pecho.

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La investigación por el homicidio

De acuerdo con las primeras tareas investigativas y los testimonios recabados, la víctima habría llegado al domicilio de un hombre junto a su primo. En ese lugar se habría originado una discusión por una motocicleta y, en ese contexto, el otro involucrado lo habría agredido con un arma blanca.

A partir de las averiguaciones realizadas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor: un hombre de 22 años que se encontraba en el domicilio de su madre, ubicado a pocos metros del lugar del hecho.

Ante esta situación, se dispuso una consigna policial frente a la vivienda para evitar que se retirara. Minutos después, el hombre salió del domicilio y se entregó voluntariamente, por lo que quedó detenido.

Por disposición del fiscal adjunto de la Fiscalía de Instrucción N° 1, doctor Juan Pablo Díaz Estopiñán, intervino el Departamento de Homicidios, que quedó a cargo de las actuaciones por averiguación de homicidio.

Además, se ordenó preservar el lugar del hecho hasta la llegada de los investigadores y solicitar la intervención de la División Criminalística.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación para establecer las circunstancias del hecho.