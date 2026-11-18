El Presidente sostuvo que los jóvenes representan el 70% del padrón y afirmó que La Libertad Avanza ganará en primera vuelta.

Javier Milei aseguró que buscará ser reelecto en las elecciones de 2027 y afirmó que su espacio ganará en primera vuelta. Durante una exposición en el Palacio Libertad, el Presidente dirigió parte de su mensaje a un grupo de jóvenes y sostuvo que representan el 70% del padrón.

“Para quien sea mi sucesor en el 2031…porque voy a ser reelecto”, afirmó Milei durante las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central. El mandatario se encontraba junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

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Ante el aplauso de los jóvenes presentes, el Presidente agregó: “Ustedes son los que van a salvar el país. Dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”.

La defensa de la gestión económica

El discurso incluyó un repaso de la situación económica que, según Milei, recibió su Gobierno. “Es importante tener en claro lo que recibimos, porque a veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados”, señaló.

Entre los datos mencionados, el jefe de Estado enumeró un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI y pasivos remunerados del Banco Central equivalentes a cuatro veces la base monetaria. También sostuvo que la inflación “viajaba al 1,5 diario”.

En ese contexto, Milei afirmó que el PBI podría haber caído entre 10% y 15% y cuestionó los análisis que, a su entender, omiten las condiciones económicas previas a su llegada al Gobierno.

La inflación mayorista y el precio del petróleo

Al referirse al escenario actual, el Presidente mencionó el dato de inflación mayorista del 1,6%. Según explicó, ese registro estuvo afectado por el aumento del precio del petróleo, que pasó de 60 a 120 dólares antes de ubicarse por debajo de los 100 dólares.

Frente a ese efecto, Milei sostuvo que la suba de precios “está viajando en torno al 0,8%”, un ritmo que, de acuerdo con su interpretación, equivale a una tasa anual del 10%.