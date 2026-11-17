El hombre, de 20 años, fue identificado durante un operativo preventivo en la zona de Asia y Sargento Baigorria. También estaba acompañado por una adolescente de 15 años.

Un joven de 20 años fue demorado durante la madrugada de este martes 17 de noviembre en Villa Mercedes, luego de que la Policía encontrara en su poder un revólver calibre 22 con cuatro municiones colocadas y siete envoltorios con cocaína.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico, en el marco de un recorrido de prevención por inmediaciones de las calles Asia y Sargento Baigorria.

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Durante la identificación, los policías constataron que el joven se encontraba acompañado por una adolescente de 15 años. En la requisa también fueron secuestrados dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los siete envoltorios con cocaína fueron incautados posteriormente por efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico. En el lugar también trabajaron agentes de la Subcomisaría 24° y del Departamento de Policía Científica.

Tras el operativo, el joven fue trasladado a una dependencia policial en el marco de la causa “Averiguación portación de arma de fuego de uso civil”.

La adolescente quedó al resguardo de personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).